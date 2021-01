Apple quitara el Touch Bar de sus MacBook Pro debido a esta razón

Apple está trabajando en dos nuevos modelos de MacBook Pro que contarán con cambios de diseño significativos. Todos estos rumores viene de una fuente fiable, por parte del analista de Apple Ming-Chi Kuo en una nota a los inversores que fue obtenida por el portal web MacRumors.

Con bordes planos, sin Touch Bar incluido y con la vuelta de MagSafe

Según Kuo, Apple está desarrollando dos nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas. Los nuevos MacBook Pro contarán con un diseño de borde plano, que Kuo describe como "similar al iPhone 12", sin curvas como los modelos actuales. Será la actualización de diseño más significativa para el MacBook Pro en los últimos cinco años.

No habrá OLED Touch Bar incluido, con Apple en lugar de volver a las teclas de función física. Kuo dice que el diseño del conector de carga MagSafe se restaurará, aunque no está muy claro lo que eso significa ya que Apple ha pasado a USB-C. Los modelos actualizados de MacBook Pro tendrán puertos adicionales, y dice que la mayoría de la gente no necesitará comprar dongles para complementar los puertos disponibles en las nuevas máquinas. Desde 2016, los modelos MacBook Pro de Apple se han limitado a puertos USB-C sin otros puertos disponibles.

Macbook Pro con Touch Bar Apple

Todos los nuevos modelos de MacBook Pro contarán con los nuevos chips Silicon de Apple, y no habrá opciones con procesadores Intel. Los dos nuevos modelos están equipados con pantallas de aproximadamente 14 y 16 pulgadas, respectivamente. En términos de diseño de carcasa, los nuevos modelos dejan el diseño curvo de las piezas superior e inferior de los modelos existentes y adoptan un diseño de factor de forma de borde plano similar al iPhone 12. Se restaura el diseño del conector de carga MagSafe. Se elimina la barra táctil OLED y se restauran los botones de función física. No hay ninguna opción de CPU Intel para los nuevos modelos. Están equipados con más tipos de E/S, y la mayoría de los usuarios pueden no necesitar comprar dongles adicionales.

Los modelos MacBook Pro utilizarán el mismo diseño de tubo de calor utilizado por el actual modelo MacBook Pro de 16 pulgadas, que Kuo dice que es mucho mejor que el actual MacBook Pro y MacBook Air de 13 pulgadas porque permitirá una mayor potencia informática.

Se lanzarán en el tercer trimestre con una alta demanda

Kuo dice que podemos esperar ver los nuevos modelos de MacBook Pro lanzados en el tercer trimestre de 2021. Debido al diseño renovado y la fuerte demanda de reemplazo de sus usuarios. Además, se espera que los envíos totales de MacBook crezcan significativamente entre un 25 y un 30 por ciento año tras año, hasta 20 millones de unidades.