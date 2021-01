Cómo invitar a todos tus amigos para que se unan contigo a Signal

En la última semana se ha producido un pequeño terremoto alrededor de las apps de mensajería que ha sido provocado, fundamentalmente, por la maniobra llevada a cabo por WhatsApp, que obligará a todos sus usuarios a aceptar las condiciones de uso a partir del 8 de febrero y, en caso de no hacerlo, no tendrán acceso a la aplicación. Así las cosas se está produciendo un movimiento que ha llevado a millones de usuarios a buscar una alternativa.

Aunque es pronto para saber qué mella hará esta diáspora en los números de WhatsApp, lo cierto es que una de las apps más beneficiadas es Signal, que presume de no recopilar no un solo dato de sus usuarios, amén de mantener sus comunicaciones seguras gracias a una encriptación de punto a punto. Así que si ya te has pasado a Signal, y quieres extender su uso entre tu entorno de amigos y familiares, aquí te vamos a contar cómo hacerlo desde la propia aplicación.

Vamos a usar una función nativa de Signal

Existe un método muy sencillo que es el de coger el enlace de la tienda de aplicaciones que tengas, iOS o Android, y compartirlo en los chats de WhatsApp en los que ya estás presente. O incluso trasladar esas conversaciones a la nueva aplicación e invitar al resto del mundo a que os siga, realizando los pasos que ya os contamos hace algunos días y que no suponen demasiado esfuerzo.

Cómo invitar a tus amigos a probar Signal.

Pero Signal tiene una función más rápida que os facilitará las cosas para hacerlo de una vez, y es recurrir a sus menús donde esconde la posibilidad de compartir esa buena nueva que queréis transmitir a los demás. Así que pulsamos en la imagen de nuestro avatar en la parte superior izquierda y dentro del menú que aparecerá, seleccionamos "Invitar amistades".

Al tocar allí veréis una mini ventana emergente en la parte inferior con solo dos alternativas: mensaje de texto o correo. Efectivamente, es muy pobre, así que vamos a hacer otra cosa. Seleccionamos cualquiera de esos métodos y llegamos al momento de confeccionar el mensaje. Nos olvidamos de enviar ningún SMS o un email y copiamos el texto que va a compartir. Ahora lo cogemos, nos vamos a WhatsApp y bombardeamos (en el buen sentido) todas las conversaciones que podamos para ganar nuevos amigos o familiares que quieran probar la aplicación. Aunque si lo preferís, podéis copiar y pegar la URL de la página donde están los accesos a las diferentes versiones disponibles.