WhatsApp publica una lista de todo lo que no compartirá con Facebook

Desde que la pasada semana WhatsApp publicara una alerta en su aplicación avisándonos de que el próximo 8 de febrero las condiciones de uso iban a cambiar para que, según explicaban, "las empresas" puedan "usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar" nuestros chats, muchos usuarios han comenzado a buscar alternativas con las que evitar el ojo vigilante de los de Mark Zuckerberg.

Prueba de esa diáspora es que tanto Signal como Telegram se han convertido en las aplicaciones de mensajería más descargadas de los últimos días, tanto en iOS como en Android, y muy por encima de la propia WhatsApp. Así que ese breve desmentido hecho público el mismo día no parece haber calmado los ánimos de una comunidad que, por fin, está tomando conciencia de la importancia de proteger sus datos personales.

WhatsApp quiere explicarlo mejor

Como os decimos, ese comunicado oficial de los de Facebook intentando explicar que no harán algo que sí dicen que harán en el aviso de la aplicación, no parece haber surtido efecto, por lo que desde la app de mensajería han querido ir un paso más allá siendo un poco más explícitos con lo que no van a hacer, en lo que se refiere a la hora de compartir información con la red social.

Explicación de privacidad de WhatsApp. WhatsApp

Ese esquema, que podéis ver justo encima, nos explica pormenorizadamente cada tipo de dato o actividad y qué explicación hay para intentar tranquilizarnos: "WhatsApp aún no puede ver sus mensajes privados o escuchar sus llamadas y tampoco Facebook". En cuanto a los chats, los grupos y las llamadas, también nos recuerdan que "están encriptados de un extremo a otro, y las nuevas 'Condiciones del servicio' no cambiarán eso".

Sobre los registros, afirman que "no se guardan [...] con quién están enviando mensajes o llamando" y solo se utilizan "internamente en la aplicación para comprender qué contactos presentar en la parte superior de la lista de actualizaciones de estado", por lo que "no se carga en el servidor". Otro de los temas delicados es el de las ubicaciones, que exista un rastreo de a dónde vamos en todo momento. Aquí, desde WhatsApp insisten en que "las ubicaciones compartidas son siempre privadas y están cifradas de extremo a extremo" por lo que nadie podrá saber qué hacemos y cuándo.

Por último, sobre nuestra lista de contactos afirman que solo se "carga en los servidores de WhatsApp, pero nunca se comparte con Facebook", así como las actualizaciones de estado, que "siguen siendo privadas porque están encriptadas de extremo a extremo y solo las personas que elija de su configuración de privacidad pueden recibirlas y verlas".