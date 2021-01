Xiaomi Mi Smart Clock: el despertador inteligente de Xiaomi con un precio económico

Aunque Google ha depositado estos últimos años su confianza en las Smart Displays, parece no haber arrancado del todo, no hay tantas disponibles como hubiéramos esperado y no han sabido generar un superventas tal y como se esperaba. Xiaomi sabe aprovechar esos vacíos que dejan las marcas, y ahora llega con el Mi Smart Clock, un despertador inteligente que está listo para salir a la venta en Europa por sólo 50 euros.

Xiaomi Mi Smart Clock

La pequeña Smart Display fue presentada oficialmente en el lanzamiento europeo del Xiaomi Redmi 9T y Redmi Note 9T, aunque estos smartphones han llamado la atención, gran parte de las miradas se las ha llevado este nuevo reloj despertador con pantalla integrada.

Cuenta con una pantalla a color de 3,97 pulgadas, el Xiaomi Mi Smart Clock es absolutamente ideal como compañero de cabecera. La pantalla parece no ser de alta calidad ya que tan solo cuenta con una resolución de 800 x 480 píxeles, pero debería ser más que suficiente para obtener rápidamente actualizaciones e informaciones diarias.

Una de las mayores bonificaciones aquí, es la inclusión de un Chromecast incorporado, lo que significa que realmente debería ser capaz de transmitir videos de YouTube y contenido de vídeo compatible directamente a la mini pantalla. Incluye dos micrófonos de campo lejano que ayudan a mejorar la detección de palabras como "Hey Google", lo que será especialmente útil si el usuario establece alarmas y temporizadores de forma regular .

La función de alarma Sunrise que también se incluye en el Xiaomi Mi Smart Clock facilita eficazmente la iluminación emitida desde la pantalla para simular el amanecer.

No cuenta con ninguna cámara, lo que asegurará la privacidad del dormitorio. Lo que si es que cuenta con tres botones en el borde superior. Hay teclas de volumen hacia arriba y hacia abajo junto con un botón dedicado que desactivará la pantalla cuando desee dormir. Su pantalla es totalmente táctil, por lo que los controles en pantalla también se pueden utilizar junto con estos botones de hardware.

A un precio competitivo para rivalizar con Lenovo

Como hemos mencionado anteriormente, este Reloj Inteligente Xiaomi Mi saldrá a la venta a un precio de 49,99 euros en los mercados europeos, solo estará disponible en un color: blanco. Se puede conectar a otras tecnologías Mi Smart Home, como cámaras de seguridad y las vinculadas a su Asistente de Google.

Con esta nueva gama, Xiaomi está claramente rivalizando con el reloj inteligente Lenovo, que es un poco más caro en los mercados europeos, pero carece de algunas de las características principales de este último dispositivo.