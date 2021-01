Facebook eliminará el boton Me Gusta de las páginas

Facebook tiene el honor de haber sido la primera red social al uso. Es cierto que había antes otras alternativas, pero la compañía fundada por Mark Zuckerberg ha sido la que ha allanado el camino para este nuevo sector.

Uno de los elementos más característicos de Facebook, sin ninguna duda, es su botón Me gusta. Un elemento muy utilizado para indicar que te gusta un comentario, una foto o incluso una página dentro de esta red social. Aunque parece que las cosas van a cambiar dentro de muy poco.

Principalmente porque Facebook acaba de anunciar a través de su blog oficial, un lavado de cara total para las páginas. Este nuevo cambio afectará en un primero momento a la versión para móviles de la red social, ya que han querido mejorar su usabilidad de forma notable.

Despídete del Me gusta de Facebook en páginas de empresa

ampliar foto Nuevo diseño de Facebook Facebook

Decir que dentro de los cambios que hay, destacan aquellos relacionados con la seguridad, la eliminación de contenidos fraudulentos e incluso ofensivos. Pero, sin duda alguna, el cambio más destacable es la eliminación del botón Me gusta en cualquier página web.

Pero, ¿cómo es que Facebook va a eliminar una de sus señas de identidad más características? Pues porque la usabilidad de este botón está en entredicho según la compañía.

Según la compañía fundada por Mark Zuckerberg, el botón Me gusta ya no sirve como antes. Más que nada porque hay muchas páginas de empresas que cuentan con decenas de miles de Me gusta, pero realmente el número de usuarios activos es muy inferior.

Por este motivo, Facebook considera que la mejor forma de saber la visibilidad real de una página se puede medir a través de los usuarios que la siguen, por lo que han decidido eliminar el botón Me gusta.

Además, los administradores de las páginas ahora tendrán una serie de herramientas que les permitirá comunicarse mejor con sus seguidores. Para empezar, las páginas tendrán su propio feed de actualización.

A esto hay que sumarle el nuevo apartado de preguntas y respuestas. Los clientes pueden realizar preguntas que serán respondidas de forma pública. De esta manera, cualquier usuario podrá ver resueltas sus dudas de forma más sencilla, ya que anteriormente alguien ya había realizado la pregunta correspondiente.

Siguiendo con todas las novedades que llegarán a la versión de Facebook para móviles, destacar que habrá más herramientas para seguir las tendencias de Facebook, evitar comentarios ofensivos, racistas o sencillamente spam, nuevas aplicaciones para medir métricas tan importantes como la visibilidad...

Sin duda una mejora clara, pero que elimina la gran seña de identidad de la popular red social: el botón Me gusta. Respecto a la fecha de lanzamiento de esta actualización de Facebook, la compañía ha indicado que llegará en los próximos meses, por lo que aún podremos disfrutar de este botón durante un tiempo.