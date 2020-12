Si tienes este móvil Xiaomi no lo actualices si no quieres que se bloquee

El Xiaomi Mi A3 es el modelo del fabricante asiático más reciente con Android One y uno de los modelos que llegó a nuestro país. Un modelo que ha comenzado a recibir Android 11 y parece que la experiencia no está siendo nada buena para los primeros usuarios que han recibido la actualización.

Lo cierto es que no es la primera vez que el Mi A3 ofrece una actualización del sistema operativo y los usuarios se encuentran con ciertos problemas, pero todo apunta a que el problema con la actualización a Android 11 podría traer series problemas. El despliegue ha comenzando en diferentes países de Europa y pronto se extenderá a todo el mundo, una actualización que se distribuye mediante una OTA y que ya está haciendo que muchos usuarios reporten serios problemas a la hora de instalarla.

Todavía no se sabe el momento en el que llegará al resto de países en Europa, pero lo cierto es que podría hacerlo en las próximas horas o días. Sin embargo, teniendo en cuenta los problemas que podría ocasionarnos, lo más recomendable es no proceder con la instalación de Android 11 en el Xiaomi Mi A3.

El teléfono puede quedarse bloqueado y no encender



Pixabay

Por lo tanto, si eres propietario de este modelo de Xiaomi y recibes una notificación para actualizar a Android 11, lo mejor es que esperes a actualizar el teléfono. Según los reportes de algunos usuarios, el teléfono se queda bloqueado y no responde, lo que impide que se pueda utilizar. Algunos usuarios indican que el teléfono no se enciende o no permite la carga después de reiniciarse con motivo de la instalación de la nueva versión del sistema operativo de Google.

Hasta el momento tampoco se sabe la cantidad de usuarios afectados, pero teniendo en cuenta las posibles consecuencias, lo más razonable es esperar a que se resuelva el problema.

Las quejas han sido descubiertas por varios desarrolladores de XDA, puesto que han encontrado varias publicaciones en Twitter de propietarios del Xiaomi Mi A3 que mencionan al fabricante para solicitar una solución lo antes posible.

Por desgracia, no es la primera vez que el Xiaomi Mi A3 se ve afectado por a la hora de realizar la instalación de una actualización del sistema. Recordemos que el lector de huellas dactilares dejaba de funcionar con la actualización inicial a Android 10. En este caso, lo mejor es evitar la actualización a Android 11 y esperar a que se confirme que se han reparado los errores y es posible actualizarlo con total garantía.