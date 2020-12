¿No puedes verlo en televisión? Cómo seguir las campanadas de Nochevieja 2020 con estas apps

Llegamos al último de este año desastroso, un 2020 que la mayoría de españoles y en general el mundo entero quiere olvidar y pasar página. Desde que el COVID-19 llegó a nuestras vidas, todo cambio, y hemos tenido que aprender a vivir con él, cambiando todas nuestras rutinas. Pero parece que ya vamos viendo la luz al final del túnel. Hoy es 31 de diciembre, y en todos los hogares españoles se sintonizará la televisión para ver las campanadas acompañados de nuestra tradición, las doce uvas. ¿Pero qué pasa si no tenemos televisor en casa o queremos verlo de forma online? Te contamos cómo no perderte las campanadas si no tienes televisor.

Campanadas online, cada vez más gente utiliza este medio

Cómo todos sabéis, cuando pensamos en España en las camapanadas se nos viene el sitio más destacado donde se toman las doce uvas, la Puerta del Sol de Madrid. Allí se encuentra el el epicentro de todo, el reloj de la Casa de Correos desde donde como es tradición se emite (en casi todas las televisiones españolas) la retransmisión de las campanadas del cambio de año. Pero puede ser por diversas razones que no tengas esta noche acceso a una TV a mano, pero si tu portátil o móvil y existen webs como Teledirecto, que básicamente consiste en un compendio de accesos directos a los reproductores streaming de los distintos canales.

En ella podrás ver la señal en directo de la La 1, de RTVE, de Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, etc, pinchar su señal en directo y, en caso de tener algún problema con la emisión, pulsar en el enlace y abrir el player de la web de la cadena en su propia página.

Seguir las campanadas por el móvil

Existen multitud de opciones si te decides por ver las Campanadas 2020 online: a través del móvil y las apps que posibilitan esto:

Campanadas Año Nuevo 2021

Con esta app simple pero eficaz, podrás seguir las campanadas sin necesidad de la televisión directamente en tu móvil. Sólo tienes que descargar la app y encenderla unos minutos antes del Año Nuevo, a las 23:58 por ejemplo, y esperar con la pantalla encendida.

Descargar Campanadas Año Nuevo 2020

Aplicaciones de las Cadenas de televisión

Otra alternativa muy directa es utilizar la app de las diferentes cadenas de televisión e ir sus directos. En ellas podrás ver exactamente el mismo canal de televisión, te dejamos las principales cadenas de televisión españolas.

RTVE

App RTVE Noticias para AndroidApp RTVE Noticias para iOS

App RTVE a la Carta para AndroidApp RTVE a la Carta para iOS

Antena 3

AtresPlayer app para Android

AtresPlayer app para iOS

LaSexta

App lasexta en Directo para Android

App laSexta en Directo para iOS

Telecinco y el grupo Mediaset

App Mitele para Android

App Mitele para iOS

Twicth: Ibai Llanos retransmitirá las campanadas de fin de año en Twitch

2020 no podía acabar de otra manera y os puedo confirmar al 100% que haremos las campanadas en directo desde mi canal de Twitch



No os puedo decir nada más pero solo os quiero pedir que intentéis convencer a vuestra abuela para vernos, somos majos.



Lo hemos conseguido. — Ibai (@IbaiLlanos) November 16, 2020

El streamer ha anunciado que puede "confirmar al 100%" que retransmitirá el evento desde su canal de Twitch. Por el momento no se sabe más sobre este programa especial, aunque, lógicamente, sí conocemos la fecha: el 31 de diciembre.