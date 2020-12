Apple ya esta probando el diseño de su futuro iPhone plegable, que podría venir con doble pantalla

La carrera por los móviles plegables se está librando digamos que a cámara lenta. Sobre todo si tenemos en cuenta que el número de estos dispositivos que está llegando al mercado está siendo muy limitado, tanto que en apenas un año hemos conocido tres o cuatro modelos. Por lo que de momento no parece una prioridad absoluta para los fabricantes. Aunque lo que sí parece es que esos principales fabricantes están trabajando en sus propias propuestas para ofrecer su perspectiva de los terminales con pantalla plegable. Hasta ahora todos hemos entendido como móvil plegable aquel que ha utilizado una pantalla flexible capaz de doblarse por la mitad o en diferentes secciones.

Pues parece que Apple está trabajando enserio en su iPhone plegable, este podría lanzarlo en un futuro cercano. Este smartphone, tendrá un diseño similar al del Samsung Galaxy Z Flip y el Samsung Galaxy Z Flip 5G. La última filtración afirma que el lanzamiento del primer iPhone plegable de Apple se espera para 2022 o 2023. Esto está en línea con informes anteriores que sugieren que Apple presentará su primer iPhone plegable en septiembre de 2022, y no el próximo año.

Últimas filtraciones del iPhone plegable

El YouTuber Jon Prosser, en su último video, dice que Apple está trabajando en traer un modelo de iPhone plegable en el futuro. El trabajo todavía está en su etapa inicial, y la compañía está probando la cáscara de un iPhone similar a una concha en una fábrica de Foxconn en Shenzhen, China. Prosser compartió una imagen conceptual del iPhone plegable, sugiriendo que puede tener un diseño de tipo plegable, idéntico a Samsung Galaxy Z Flip. Este iPhone rumoreado se dice que se abre y presenta una gran pantalla, mientras que habrá una pantalla más pequeña en la parte exterior.

Este concepto de teléfono está diseñado sólo para ofrecer a los espectadores una idea vaga de lo que Apple puede estar buscando y no es ninguna indicación de cómo puede ser el primer iPhone plegable. En cualquier caso, Prosser afirma que Apple puede lanzar este teléfono en algún momento de 2022 o incluso para 2023.

Otras filtraciones sobre el Apple Car

Aparte de esto, también comparte que sus fuentes no tienen información sobre el rumoreado Apple Car todavía. El analista Ming-Chi Kuo informó recientemente que el mercado no esta aun preparado para un Apple Car, y no debe esperarse antes de 2028 o incluso más tarde. Hubo un informe sketchy publicado recientemente que afirmó que Apple podría lanzar un Apple Car en septiembre de 2021, pero esto no tiene pinta de hacerse realidad a corto ni medio plazo.