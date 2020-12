La construcción tirará de la economía en 2021

El sector de la construcción puede tirar de la economía española en 2021 “de forma considerable”, si la pandemia no da lugar a nuevas restricciones, según el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa. Esta actividad será, junto con la exportación, de las que más crecerán el año que viene, de acuerdo con las previsiones presentadas ayer por los analistas.

Aunque la recuperación económica plena no llegará hasta 2023, en el año que está a punto de empezar el PIB llegará a crecer un 6% frente al -11,3% con el que se cerrará 2020 según el análisis del IEE. Fernández de Mesa señaló, no obstante, que la recuperación, que será en forma de K y no de W como la de otras economías, no llegará por igual ni a todas las comunidades autónomas ni a todos los sectores productivos. Los que más han sufrido con la crisis, como comercio, transporte y hostelería, tendrán más dificultades para restablecerse, lo mismo que las regiones que dependen más de los servicios.

En cuanto al paro, el IEE pronostica que subirá casi al 19% a causa, en parte, del retorno de los que han estado inactivos en 2020.

El Instituto ha hecho públicas también las reformas estructurales que, a su juicio, deben adoptarse para afrontar los riesgos que son posibles en 2021 si continúan “la pérdida de tejido productivo y el aumento del paro, el déficit y la deuda”.

La primera de ellas es que el dinero del fondo de recuperación europeo fomente la inversión privada y sirva para realizar reformas claves, entre las que destaca la consolidación presupuestaria para corregir el déficit estructural que no debería subir del 0,7% y contener el gasto. La fiscalidad “es tremendamente ineficiente”, según el presidente del IEE, por lo que se propone una reforma, en la que no entre subir la presión fiscal. Educación y formación, mejora de la regulación del sector financiero y diseñar un presupuesto de innovación y digitalización para cuando se terminen los fondos europeos son otras de las recomendaciones importantes.

Riesgos y ejes

La economía española en 2021 ha sido, asimismo, objeto de análisis de la firma Equipo Económico, que en un informe publicado ayer avisa de que hay que esperar “importantes riesgos derivados de los efectos de carácter estructural que está provocando la crisis”.

Al igual que el IEE, considera que en 2021-2022 la recuperación será “parcial y heterogénea por sectores” y prevé un crecimiento del PIB del 6,8% para el año que viene. El sector exterior será uno de los ejes de la salida hacia adelante, así como disponer de “recursos para la financiación”. Por ello, asegura el informe, es necesario no crear más gasto estructural y que las comunidades autónomas se corresponsabilicen del mismo.

Equipo Económico aconseja que se incentive la colaboración público-privada y que continúe el seguimiento del Plan de Pago a Proveedores, por su importancia para las pymes.