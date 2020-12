Netflix lanza el modo Solo Audio en su aplicación para móviles

No es muy habitual que en Netflix existan grandes novedades en el funcionamiento de su aplicación para dispositivos móviles, pero de vez en cuando alguna aparece. Y esto es lo que está comenzando a ocurrir a nivel global. Te contamos lo nuevo que existe en la app de esta plataforma que seguro que es de utilidad para más de uno.

Lo que se ha comenzado a desplegar en la aplicación para Android es la posibilidad de escuchar sólo el audio de los contenidos que se está reproduciendo. Por lo tanto, si estás pensando en salir a caminar es una opción que puede aprovechar. Evidentemente no es adecuada da para todo tipo de opciones, ya que en algunas series puede que no se aproveche al máximo lo que ofrece Netflix, pero con algunas películas y documentales la cosa cambia y sí que pude ser una opción viable.

Un funcionamiento muy bien pensado

Lo cierto es que no hay complicación alguna para utilizar el nuevo Modo Solo audio. Simplemente se tiene que pulsar un nuevo botón que aparece en la zona superior de la pantalla del teléfono y elegir la opción que apaga el vídeo. El terminal pasa a poner la pantalla en blanco manteniendo los controles de reproducción por si necesitas gestionar lo que escuchas. Además, aparece una ventana emergente que permite entre otras cosas elegir los auriculares que conectas como lo que se utiliza como elemento de salida del sonido.

Pexels

Un detalle importante en estos momentos tiene que ver con la activación del nuevo Modo. No es global por el momento y no es algo que se incluya en una nueva versión de la aplicación que se tiene. El control se realiza desde los servidores, por lo que no todos los usuarios tienen disponible la nueva función, pero de forma gradual todos los que tiene accesos a Netflix la podrán disfrutar. Por lo tanto, es posible que debas tener algo de paciencia.

¿Esto qué significa para el futuro?

Pues por el momento es evidente que la idea es aumentar las opciones que tiene los usuarios de Netflix a la hora de disfrutar de todos los contenidos de la plataforma, pero la llegada del Modo Solo Audio no viene más que a reforzar la idea que existe desde hace tiempo respecto a la inclusión de podcast en el servicio. Y la nueva función es justo lo que se necesita en la aplicación para poder consumir de forma adecuada este tipo de creaciones y, así, competir con Spotify entre otros.