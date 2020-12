Zoom llega a tiempo a los Nest Hub Max de Google para las llamadas de Navidad

Es evidente que nos encontramos ante unas navidades históricas, en las que no será posible estar todos juntos por culpa del coronavirus y las inevitables restricciones para evitar males mayores. Por lo que no quedará más remedio que felicitar las fiestas y, por qué no, incluso organizar cenas virtuales con todos los asistentes charlando desde sus casas mientras cenamos alrededor de la mesa con varias pantallas a través de una videollamada.

Y como es muy probable que esos sistemas de comunicación crezcan de forma exponencial en estos días, desde Zoom no han querido perder la oportunidad de estar presentes en algunos de los dispositivos inteligentes más importantes del mercado, que llevan instalados el celebérrimo asistente virtual de Google. Concretamente, esos Nest Hub Max que, gracias a su pantalla y a la cámara frontal que gastan, nos permiten no solo hablar, sino también ver a la otra persona (o personas) con la que nos comunicamos.

Llega la compatibilidad con Zoom

El caso es que, tal y como han anunciado los de Mountain View a través de un ilustrativo vídeo, acaba de llegar la compatibilidad del asistente con las llamadas de Zoom, que podremos poner en marcha con una simple frase, como es la de "Ok Google, hacer una llamada de Zoom". Se trata de un movimiento que, sobre el papel, podría ser contrario a los intereses de los norteamericanos ya que ofrece un espacio a una app que compite directamente contra su Google Meet y que, durante la pandemia, se ha convertido en la más descargada y utilizada.

Lo primero que debemos hacer para que funcionen correctamente estas llamadas a través de Zoom es vincular nuestra cuenta con la de Google, de tal forma que el asistente sea capaz de iniciar y realizar cualquier tarea sin necesidad de preguntarnos quiénes somos. Eso tiene lugar dentro de los menús de "Servicios" en la parte tanto de las llamadas de voz, como en la de "Aplicaciones de vídeo y voz" donde es posible agregar nuestro perfil activo dentro de Zoom.

Si habéis dado de alta otros servicios como Netflix, Spotify, etc. en Google Home, seguro que ya conocéis cómo es un procedimiento que os permitirá hablar de forma ininterrumpida durante 24 horas seguidas (si queréis), al menos durante este periodo navideño y los primeros meses de 2021 (hasta el 31 de marzo) en el que los de Zoom han decidido ampliar los límites máximos de cada videollamada, en el caso de las cuentas gratuitas. ¿La razón? Pues la de celebrar una tele-Navidad acorde a estos tiempos de pandemia, coronavirus, mascarillas y distancias sociales.