Cataluña decreta el cierre perimetral y confinará municipios los fines de semana

El Govern decretará este jueves un confinamiento perimetral de los municipios para el fin de semana, de manera que no pueda haber movilidad entre ellos, y cerrará Cataluña para que no se pueda salir ni entrar del territorio catalán, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

El Govern acordará estas nuevas restricciones en la reunión extraordinaria que celebra desde las 11.30 horas en el Palau de la Generalitat y posteriormente las anunciará en rueda de prensa.

Entre las nuevas medidas, se incluye el cierre de comercios de más de 800 metros cuadrados, de los centros deportivos, de la actividad cultural y las actividades extraescolares, mientras que el cierre de restaurantes y bares se mantendrá.

Cierre por días de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid también se ha pronunciado sobre qué hará finalmente para restringir la movilidad ante los dos puentes de los próximos días y ha decidido, tal y como avanzaba ayer, que solo cerrará los días festivos. "Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", ha trasladado en un acto de Educación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Por ello, ha pedido "flexibilidad normativa".

Estas declaraciones se producen después de que ya en la rueda de prensa ofrecida ayer por Ayuso junto con sus homólogos de Castilla y León y Castilla La Mancha, Alfonso Fernández Mañueco y Emiliano García-Page, se desligara en el último momento del acuerdo al que habían llegado las tres regiones en una reunión horas antes para cerrar perimetralmente sus respectivas comunidades hasta el 9 de noviembre. Madrid, sin embargo, cambió de opinión en el último momento. "Quiero pedir al Gobierno que nos deje cerrar por días y no por siete días [como indica el decreto del estado de alarma]. Podemos intentarlo. Este puente es una oportunidad", anunció durante la comparecencia. Posteriormente, envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que le diera el visto bueno.

Sin embargo, aunque parece que la presidenta madrileña ya da por buena su medida, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado este jueves que el Ejecutivo no modificará el decreto del estado de alarma para reducir el plazo de los confinamientos perimetrales.

En cualquier caso, las críticas no se han hecho esperar. García-Page ha considerado que un cierre perimetral de un territorio por días no sólo no es eficaz, sino que además puede provocar que se "descontrole" la labor de los rastreadores. En declaraciones a la Cadena Ser, ha abundado en que la normativa vigente indica que los confinamientos deben de ser de al menos siete días naturales, una medida que "no es caprichosa ni política" sino que se ampara en cuestiones científicas y médicas.

Además, ha apuntado que cuando la Comunidad de Madrid ha dictado confinamientos parciales en determinadas localidades y barrios lo han hecho por 14 días. "Podemos regular las restricciones por cuartos de hora, pero no tiene base científica y jugamos al desconcierto de la opinión pública. No tiene sentido", ha aseverado. Ha reconocido que tras la reunión a tres bandas tanto con Isabel Díaz.

Cierre perimetral de Cantabria

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha decidido cerrar la Comunidad Autónoma desde esta noche y hasta el lunes 9 de noviembre, además de modificar el calendario escolar y suspender la semana no lectiva del día 2 al 8 para evitar la movilidad de las familias.

Así lo ha anunciado el presidente, Miguel Ángel Revilla, en una rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana para informar de nuevas medidas frente al coronavirus.

Según ha explicado, suspender la semana de vacaciones escolares es "la única manera" para evitar tener que cerrar todos los municipios de Cantabria, con el fin de que las familias "no estén circulando por toda la región de casa en casa".

Revilla ha reconocido que es una medida "dolorosa" para quienes ya tenían planificada la semana, pero se toma ante una situación "muy grave" ante la que "todos tenemos que estar a la altura" y "teniendo en cuenta que el lugar más seguro es el colegio".