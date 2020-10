BioVYZR, la escafandra anti-Covid que protege y purifica el aire que respiras

A las pocas semanas de llegar la actual pandemia por la Covid-19 que estamos viviendo, quedó claro que la nueva normalidad iba a estar llena, hasta la aparición de un remedio más efectivo, de mascarillas y dispositivos de filtrado para alejar de nuestras vías respiratorias al maldito virus. Aunque la solución que nos trae hoy VYZR Techologies es algo más aparatosa (y futurista) de lo normal.

Escafandra BioVYZR. VYZR Technologies.

Se trata del BioVYZR, una escafandra diseñada para andar tanto por interiores como exteriores que tiene la gran ventaja de que nos aísla por completo del aire contaminado que podríamos respirar en un entorno de potencial contagio. Tal y como avisan sus creadores, se trata de un "diseño patentado [que] proporciona un sello de 360 grados para proteger su espacio personal" en cualquier dirección.

Filtros antipatógenos y purificadores

Aunque sus formas son algo exageradas y nos harán creer que vamos andando por las calles de alguna base espacial en Marte, este BioVYZR instala toda una serie de filtros que se encargan de purificar el aire eliminando patógenos, alérgenos y cualquier otro contaminante que pueda ser considerado peligroso para la salud. Para conseguirlo, realiza un cierre perfecto gracias al uso de varias correas que lo ciñen a nuestro cuerpo y que es capaz de crear una presión positiva dentro de la escafandra gracias a la tecnología Powered Air Purifying.

Escafandra BioVYZR. VYZR Technologies.

Esto facilita que la pantalla transparente nunca se empañe, gracias entre otras cosas a dos ventiladores silenciosos que mantienen un flujo de aire en el interior de forma constante, y que ofrecen una autonomía de hasta ocho horas de funcionamiento. Tened en cuenta que todo el sistema va equipado con una batería de 10.000 mAh. y necesita que cada pocos usos cambiemos los filtros KN95 que utiliza. Si no tienes suficiente con todo lo anterior, y la enorme ventana de la parte frontal te parece escasa, dispondrás de dos huecos laterales más que permiten no perder ojo de cualquier persona, obstáculo o elemento con el que podamos chocar al andar por la calle, la oficina, etc.

Escafandra BioVYZR permite que nos toquemos la cara con seguridad. VYZR Technologies.

Una de las características más interesantes es que esta BioVYZR nos protege de tocarnos la cara accidentalmente ya que no nos podremos llevar las manos a los ojos, la nariz o boca. ¿O sí? Esta escafandra cuenta con dos cremalleras, una a cada lado, en las que hay instalados sendos guantes reversibles que podemos utilizar para quitarnos ese picor repentino sin que exista riesgo de contagio. Todo un adelanto en estos tiempos de coronavirus. Si estáis interesados, este BioVYZR se encuentra en fase de prepedido, a un precio reducido respecto del que tendrá dentro de algunas semanas y podéis adquirirlo, en tres tallas distintas para adultos, por 379 dólares, es decir, unos 320 euros al cambio.