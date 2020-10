Illa asegura que las primeras dosis de la vacuna contra el Covid llegarán a España en diciembre

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en diciembre llegarán a España las primeras dosis de la vacuna contra el Covid 19, la que desarrolla Astrazeneca y la Universidad de Oxford, en el marco de un contrato con la Unión Europea que firmó con la farmacéutica. Illa ha anunciado que en total, para la UE, llegarán 300 millones de dosis ente diciembre y enero, de las que 31,5 millones corresponderán a España. Las primeras dosis, un total de 3,155 millones, llegarán previsiblemente en diciembre "si no hay retrasos".

El ministro, no obstante, se ha mostrado cauto, y ha insistido en que solo se repartirán entre los ciudadanos si hay garantías científicas. Illa ha hecho hincapié en esta "nota de precaución" y ha asegurado que "no se va a suministrar ninguna dosis" si no se cumplen todos los requisitos de "seguridad y eficacia".

De esta forma, ha explicado Illa, en diciembre llegarían a España 3,155 millones de dosis de la vacuna y después "progresivamente" hasta junio, 31,5 millones de dosis. Al tratarse de una vacuna de doble dosis, los 31,5 millones de dosis serían para unos 15,5 millones de ciudadanos.

El coste de cada dosis, ha explicado el ministro, asciende a 2,9 euros, de los que 1,12 euros serán abonados por fondos europeos.

La Unión Europea cerró en agosto el primer acuerdo de suministro de la vacuna para el coronavirus con el laboratorio británico AstraZeneca. La Comisión Europea anunció entonces la compra de 300 millones de dosis de la vacuna para repartir entre los estados miembros.

La vacuna de Astrazeneca es la más avanzada en se desarrollo en Europa. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) anunció a comienzos de octubre que ha comenzado el proceso para autorizar la candidata del laboratorio británico, en un proceso en el que analiza las evidencias científicas de forma simultánea a los ensayos clínicos para aprobar de forma urgente la vacuna en cuanto tenga suficientes datos.