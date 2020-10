4

Una declaración de intenciones

Así es el nuevo reloj de Swatch, donde se puede leer “Don’t be to late” (No llegues demasiado tarde). El manifiesto se inspira en un modelo lanzado en 1984 que ya contaba con el mismo mensaje. Un lema que la marca abandera como el primer mensaje irreverente y emblemático jamás impreso en un Swatch. Ahora, la compañía reafirma su compromiso con la puntualidad en un reloj de su Colección 1983, creada con materiales de origen ecológico en un entorno de fabricación en serie. Precio: 75 euros.