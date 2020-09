Cómo silenciar las llamadas en tu iPhone con el nuevo iOS 14

iOS 14 ha traído muchos cambios a nuestros iPhone y, aunque algunos necesitan de cierta investigación para encontrarlos y ponerlos en marcha, otros serán visibles desde el primer momento. Es el caso del interface de llamadas, que ha sido remozado por completo para ser mucho más discreto que hasta ahora que, si recordáis, cuando nos llamaban y estábamos realizado otra tarea (leer, navegar o consultar whatsApp) nos echaba repentinamente sin previo aviso de una forma que no era la más adecuada.

Ahora, y tal y como podéis ver por la imagen de apertura que tenéis más arriba, iOS 14 es mucho más comedido y limita la aparición del aviso de llamada a un globo en la parte superior, que nos indica quién nos llama y nos ofrece dos botones de colgar y descolgar para interactuar en ese momento. Pero como no queremos hacer ninguna de las dos cosas, os vamos a explicar lo sencillo que es ahora silenciar la llamada para que el otro usuario no tenga la sensación de que no queremos hablar con él. El típico "no hemos llegado a tiempo para cogerlo".

Desliza y todo listo

Hasta ahora teníamos una forma de silenciar las llamadas en iPhone y era pulsando dos veces en el botón de bloqueo. Con eso dejaba de sonar o vibrar el teléfono y ya nos lo podíamos meter en el bolsillo sin sentir los remordimientos por no cogerlo. Ahora, gracias a este restyling de iOS 14 la cosa es más sencilla ya que el globo de aviso de llamada se comporta como cualquier otra notificación del sistema.

Silenciar las llamadas en iOS 14.

Si un aviso de WhatsApp podemos ocultarlo deslizando el globo hacia la parte superior de la pantalla, con las llamadas ocurre lo mismo ya que al ver el aviso, simplemente tendremos que sacarlo de la pantalla para que desaparezca y sigamos con lo que estábamos. Sin interrupciones. Ahora bien, que lo hayamos ocultado no significa que la llamada se haya terminado y por esa razón, Apple ha añadido un elemento en pantalla que nos lo indica.

Si miráis a la parte superior izquierda de la captura de la derecha, veréis un espacio en el que puede verse el icono de un auricular de un teléfono que se mueve indicando que está sonando. Es decir, que todavía podemos pulsar ahí y descolgar si por lo que sea nos lo hemos pensado mejor. Sin duda, estas llamadas han mejorado muchísimo con iOS 14 aunque nos costará acostumbrarnos a que estos avisos no ocupen la pantalla entera.