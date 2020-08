Estas son las series y películas que puedes ver gratis en Netflix ahora mismo

Aunque Netflix es una plataforma de pago y se acerca poco a poco a los 200 millones de usuarios en todo el mundo, los de Reed Hastings intentan sumar nuevos adeptos día a día, no solo tentándonos con más y mejor contenido, sino ofreciendo un pequeño catálogo de series y películas que pueden disfrutarse sin pasar por caja. Se trata de una promoción que acaban de poner en marcha y que es accesible a través de la página web de Netflix, donde podremos darle al play sin miedo a que antes nos soliciten introducir un usuario y una contraseña, o una numeración de nuestra tarjeta de crédito.

No es que se trate de un catálogo muy extenso, pero sí que sirve de botón de muestra de todo lo que podremos disfrutar más tarde si nos decidimos a formalizar una suscripción de pago. Además, la mayoría de los contenidos gratuitos son originales de la propia plataforma, producidos por Netflix, a excepción de otros que, aunque pertenecen a productoras externas, tienen permisos para ofertarlos dentro de este pequeño catálogo free.

Por tiempo limitado

Aunque hace ya algunos meses que venimos hablando de la posibilidad de ver contenidos gratis en Netflix, no ha sido hasta ahora que el catálogo se ha renovado con viejos éxitos como "Stranger Things", una de sus series más exitosas e icónicas y que ha conseguido traspasar todas las barreras hasta convertirse en un icono pop de nuestro tiempo. También, tendremos algunas producciones que tuvieron bastante relevancia en su momento, como es la española "Élite", "A ciegas" o "Los dos Papas".

Contenidos gratuitos de Netflix España.

En el caso de las series, tendremos acceso al primer capítulo de la primera temporada, y en el de las películas, al metraje completo. Eso sí, tal y como nos recuerdan desde Netflix, estos contenidos gratis no estarán siempre y se ponen de forma temporal al alcance de todos los usuarios que entren en su página oficial, donde están colgados ahora mismo y son los que podéis ver justo en la pantalla que tenéis encima.

Es importante decir que los dispositivos donde podremos ver estos contenidos gratis están limitados y no será posible reproducirlos dentro de las apps para móviles y tablets con iOS o Android, ni en las Smart TV o las llaves HDMI al estilo Fire TV Stick, Apple TV, etc. Solo a través de navegadores web de nuestros ordenadores, en mac OS X o Windows 10, que posteriormente podremos enviar (a través de Chrome, por ejemplo) a dispositivos como Chromecast, etc.