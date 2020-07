Simón: "Que Reino Unido exija una cuarentena nos favorece, desincentiva que venga gente del país"

El Ministerio de Sanidad ha registrado este lunes 855 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 6.361 desde el viernes, el último día que el Gobierno actualizó sus datos. "Ahora mismo en España tenemos una incidencia mayor que hace tres semanas, pero esa transmisión no es equivalente en todo el territorio", ha explicado Fernando Simón, el coordinador de la emergencia sanitaria.

El 60% de los casos se acumulan entre Cataluña, Aragón y Navarra, pero "hay transmisión en todos los territorios", ha dicho Simón. Este lunes, el Gobierno aragonés ha comunicado 474 infectados con fecha de diagnóstico de hace 24 horas, Cataluña 71 y Navarra 94. "Hay casos en todos los territorios, pero el virus no circula de manera homogénea", ha advertido Simón. Además, ha insistido en que el descenso en el número de fallecidos registrado este lunes (seis) respecto al pasado viernes (diez), es un "buen signo de evolución".

Desde que el virus se hizo evidente en España, se han infectado 278.782 personas con el Covid-19 y han muerto 28.434, según Sanidad.

Simón ha cuantificado en 361 los brotes activos en todo el país, asociados a 4.100 casos. "Hay brotes en todas las comunidades autónomas y hay que ir poco a poco controlándolos". El experto ha negado que el aumento de brotes se traduzca en una segunda ola de la pandemia, ya que, según Simón, se debe a que ahora se detectan más casos que antes y las personas afectadas tienen diferente perfil, el 60% de los casos que se detectan son asintomáticos. "La mayor parte de los afectados están ahora asociados al ocio nocturno y a los encuentros familiares, el virus infecta ahora a personas más jóvenes". Según el epidemiólogo, la media de edad ha bajado a los 43 años en las mujeres y a los 40 en los hombres. "Ahora el virus se concentra en grupos de población que tienen cuadros más leves por lo que el riesgo de gravedad es menor", ha argumentado.

Con fecha de ingreso hospitalaria de los últimos siete días, Aragón es la que ha notificado el mayor número, 118. El resto de comunidades autónomas no superan los 40 ingresados. Los datos de UCI continúan en mínimos, uno o dos en cada territorio.

Casos importados

El epidemiólogo ha confirmado que se han detectado 195 positivos en 140 vuelos, entre los que destacan los que llegan de países que tienen mayor incidencia del Covid-19, como América Latina o EE UU. "El virus circula en todo el mundo", ha recordado Simón.

El experto ha hecho una llamada de atención a las personas que se suben al avión con sintomatología antes de emprender el vuelo y ha pedido a los ciudadanos que no generen problemas. "Sabemos también que hay viajeros que se suben a los aviones para llegar a España con sintomatología. Esto pasa también con españoles que viajan a otros países, debemos hacer una llamada para que no solo se preocupen de no generar problemas internos ni fuera de nuestro país, es cierto que no son muchos pero sí que se dan", ha indicado.

Cuarentenas británicas

El doctor ha valorado positivamente la imposición del Gobierno británico de guardar una cuarentena obligatoria de 14 días a todos los viajeros ingleses que lleguen de España, como medida para controlar los contagios. “El que Reino Unido exija una cuarentena nos favorece porque desincentiva a que venga gente de ese país. Inglaterra evoluciona bien, pero no en todas las partes del país lo hace de la misma manera. Lo mismo ocurre en España, donde Cataluña y Aragón la incidencia es más alta que en otros territorios", ha indicado Simón.