Torra advierte que impondrá más restricciones si en los próximos diez días no bajan los contagios

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alertado este lunes de "una situación demasiado crítica como para no darle importancia", y ha apelado a la responsabilidad de toda la ciudadanía para evitar volver a la oscuridad y a la angustia de días anteriores, ha dicho.

"El incremento de rebrotes es preocupante. Estamos ante los 10 días más importantes de este verano, para saber si con la solidaridad de todos podemos retrasar esta crítica situación, porque si no lo conseguimos, tendremos que retroceder", ha advertido Torra, que ha insistido en que la Comunidad Autónoma se encuentra en la antesala de la situación del mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. "Mascarilla, higiene de manos y evitar aglomeraciones. Se puede practicar el turismo siguiendo estas recomendaciones. Recordemos que turistas ingleses y franceses decían este finde semana que se han sentido más seguros en Cataluña que en sus países. Ahora nadie quiere llegar al confinamiento total", ha insistido el president.



En rueda de prensa, ha precisado que la media de edad de los contagiados ha descendido desde los 60 hasta los 37,5 años, y se ha dirigido especialmente a los jóvenes: "Hoy un botellón no es una fiesta, es un acto de insolidaridad". Torra ha pedido a la Conselleria de Interior y a los alcaldes catalanes actuar con severidad frente a las vulneraciones de la normativa.



Asimismo, en unas palabras en inglés, Torra ha mandado un mensaje de tranquilidad al turismo, al reivindicar que Cataluña es un destino responsable que sigue las recomendaciones internacionales en la lucha contra el coronavirus. El presidente de la Generalitat ha añadido que salvo las zonas con brotes —como el Segrià (Lleida), Figueres (Girona) y Barcelona—, el resto de Cataluña "no tienen afectación y son seguras".

Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas por los brotes, y ya hay transmisión comunitaria en el Segrià y en Barcelona. Según ha comunicado Torra, se han registrado 5.400 casos positivos nuevos durante la última semana. Ante el auge de los casos, la Generalitat ya ha impuesto medidas restrictivas. Las reuniones han sido limitadas a 10 personas tanto en espacios abiertos como cerrados, el aforo de bares y restaurantes se ha reducido al 50% y el Gobierno regional ha recomendado a los ciudadanos no salir de casa salvo para realizar actividades imprescindibles. Además, Cataluña ha pasado su primer fin de semana con las discotecas cerradas.

Sobre la próxima Conferencia de presidentes convocada el 31 de julio en La Rioja, Torra ha rechazado celebrar el encuentro de manera presencial, "y más en estos momentos", porque es mucho más operativo realizar una reunión telemática. Además, ha pedido al vicepresidente, Pere Aragonès, y a la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, trabajar la reunión con el Gobierno: "Si es una reunión de 17 monólogos no es una reunión que nos interese, si es una en la que podemos debatir y llegar a acuerdos, sí nos interesa", ha añadido, a la espera de ver qué sucede los próximos días.