Jesús Soria deja SER Consumidor: “Esta cadena ha sido pionera en la defensa de los consumidores”

Tras finalizar la temporada, este domingo Jesús Soria dejará SER Consumidor, el programa de la Cadena SER del que ha sido director y presentador los últimos 18 años y que se ha convertido en pionero y referente en temas de consumo.

En los inicios de los 90 nadie hacia información de consumo. En 1993 Jesús Soria se puso al frente de estos contenidos en la Cadena SER, concretamente en el programa el Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo. “Iñaki subió la información de consumo a lo máximo y luego continuaron en la misma línea Carles Francio y Gemma Nierga cuando se hicieron cargo del programa”, afirma Soria.

Siempre fue una sección para conocer todo el mundo del consumo, en el que entraban desde iniciativas de empresas, nuevos productos, cambios en nuestros hábitos, y también denuncias de malas prácticas de muchos colectivos, donde los usuarios siempre tuvieron voz.

“Yo agradezco enormemente a la Cadena SER la valentía de haberme defendido siempre la sección de consumo de la que era responsable y después de poner en marcha un programa como SER Consumidor, en el que he estado al frente dieciocho años”, comenta Soria.

SER Consumidor que, ahora deja por iniciativa propia Jesús Soria, es un programa referencia en la radio española, que es líder absoluto en el tramo horario de los domingos, que tiene según el último EGM 263.000 y que el año pasado, además, el podcast del programa tuvo 1.330.000 descargas, además de numerosos seguidores en las redes.

Soria explica que “en SER Consumidor hemos defendido los derechos de los consumidores, hemos denunciado malas prácticas de colectivos y empresas, hemos tratado de ayudar a los usuarios en sus problemas y hemos apostado por la lucha contra los fraudes, hemos estado comprometidos en la lucha frente al cambio climático, los buenos hábitos, las energías limpias, el consumo responsable, la banca u otros servicios básicos “transparentes”, pero y también aliado con emprendedores, investigadores, universidades, empresas, asociaciones y otros colectivos”. “Lo que sí está claro es que la Cadena SER ha sido pionera en la defensa de los consumidores”.

El programa SER Consumidor también ha apostado abiertamente por la defensa de una alimentación saludable, “destapando las muchas trampas que hay en el mercado, repleta de productos sanos, pero también con más productos insanos que nunca”. Por eso, siempre ha querido rodearse de buenos colaboradores de diferentes materias (la alimentación, la economía, las energías…) como Julio Basulto, Juan Revenga, Beatriz Robles, Miguel Ángel Lurueña, José Miguel Mulet, Pau Monserrat, Jorge Morales o José Manuel López Nicolás, entre otros muchos.

Siempre ha mantenido, además, una estrecha relación con todo tipo de asociaciones, de consumidores, ecologistas, de agricultores. “Y es un orgullo para mí que me hayan dado algunas premios “por la labor didáctica” del programa. Porque siempre he pretendido que el programa contara muchas cosas, que nos abriera los ojos, pero que lo entendiera todo el mundo. Pese a todo, pese a los avances que en materia de consumo ha habido en las últimas décadas en el país. me voy con el pesar de que en algunas cosas hemos avanzado poco y que los consumidores tienen todavía muchas asignaturas pendientes y que sigue siendo muy complicado hacer valer nuestros derechos. Muchas “políticas” siempre han mirado más defender a los grandes colectivos, las empresas, que a los usuarios”, concluye Soria.

Ana Fuentes, al frente del nuevo programa de consumo

A partir de la próxima temporada, la periodista Ana Fuentes presentará y dirigirá el nuevo programa de consumo de la Cadena SER, tomando el relevo de Jesús Soria. El programa se emitirá todos los domingos de 06:00 a 07:00 de la mañana y también estará disponible en formato podcast.

La periodista explica que “el consumo lo abarca prácticamente todo, desde el piso que hemos alquilado este verano a los datos que nos piden para acceder a una red 5G. A menudo consumimos sin saberlo o sin hacer valer nuestros derechos. Este programa quiere seguir siendo un referente para el consumidor en la radio española. Vamos a seguir hablándole a la comunidad de 300.000 oyentes que ha construido Jesús Soria gracias a un trabajo fantástico durante más de dos décadas. Y al mismo tiempo abriremos vías nuevas para conectar con oyentes con otros hábitos como el podcast. Miraremos al exterior para explicar cómo los problemas que parecen lejanos y complicados terminan afectando a nuestro día a día. Sacaremos punta a la actualidad; contaremos con miradas complementarias que nos aporten otros ángulos y conocimiento útil. La idea es ofrecer a los oyentes información que les sirva, asesorarles y responder a sus consultas y denuncias, dar a conocer sus derechos como consumidores y buscar soluciones a sus problemas cotidianos”.

Ana Fuentes colabora en la tertulia de corresponsales de A vivir que son dos días, en la Cadena SER y es columnista de El País. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París y cursó el Master de Periodismo de El País. Ha sido reportera en París, Pekín y Nueva York para Radio France Internationale, AFP, Cadena SER y CNN en español. Como enviada especial cubrió el tsunami y la crisis nuclear de Japón (2011), las revueltas étnicas de Xinjiang (2009), los disturbios de las banlieues en París (2005) y la revolución naranja en Ucrania (2004). Cofundó la revista The Corner y fue redactora jefa de la Revista Consejeros (2014-2020) Es autora del libro «Hablan los chinos. Historias reales para entender a la futura potencia del mundo», con el que ganó dos Latino Book Awards en las categorías de Política y No ficción.