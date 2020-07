El viaje más largo y mil travesías a cual más dura

Empresarios como Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y CEO de Meliá, se han quejado de que “la indefinición y las rectificaciones cruzadas entre ministerios sobre los tiempos y condiciones de la desescalada no contribuyen a la reserva de vacaciones en España y benefician a competidores como Grecia, Turquía o Portugal".

Estos titubeos y la gravedad de la pandemia en nuestro país han causado importantes daños de imagen a España que intenta contrarrestar la campaña Spain for sure (España, seguro que sí) promocionando los valores de nuestro país como un destino fiable, seguro y al que pueden volver los turistas.

Las grandes cadenas se han adelantado creando sellos de higiene y seguridad para recuperar la confianza de los clientes. We care about you (Barceló), How we care (Iberostar), Feel Safe at NH y Stay Safe with Meliá incluyen un plan de medidas para garantizar que los huéspedes disfruten de su estancia en cualquiera de los hoteles abiertos, dentro y fuera de España, con total tranquilidad.