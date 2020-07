Galicia y País Vasco celebran hoy elecciones con la sombra del Covid y dudas sobre la abstención

Un total de 2.697.315 gallegos y 1.794.313, están llamados a las urnas este domingo para las elecciones autonómicas del 12-J que se celebran en las comunidades de Galicia y País Vasco. En el caso de los comicios al Parlamento Vasco, se celebrarán después de que se dejara sin efecto la convocatoria del 5 de abril por la pandemia del coronavirus.

El principal factor que hace que estas elecciones sean atípicas y que deja en el aire la incógnita sobre la participación -y el temor de todos los partidos- es el virus y el miedo a contagios, con una situación general estable pero con riesgo de rebrotes.

Una imagen de estas elecciones será el uso obligatorio de mascarillas para acudir a votar y de geles hidroalcohólicos en los colegios electorales. Técnicos en prevención de riesgos han recorrido los colegios para garantizar que cumplen con los protocolos de seguridad habilitados en materia de salud pública.

Los ciudadanos gallegos y vascos positivos en coronavirus no podrán acudir a los colegios electorales y los que lo hagan, se enfrentan a un delito contra la salud pública. De acuerdo con los datos aportados este sábado por la Consellería de Sanidade, hay 259 casos activos con Covid 19 en Galicia -positivos que no podrían ir a las urnas, salvo que reciban el alta antes-. En Euskadi alrededor de 160 personas adultas con coronavirus activo no podrán ir a votar este domingo y, si lo hacen, cometerán delito contra la salud publica, que podrá ser penalizado. La Junta Electoral Central ha avalado este sábado las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco para "evitar la indeseada propagación" del coronavirus que, en su opinión, buscan "salvaguardar el derecho a la vida".

Los principales partidos de la oposición y alcaldes de diez de los catorce municipios que conforman la comarca gallega de A Mariña -afines a estos partidos- solicitaron el aplazamiento formal de las elecciones en la comarca, una medida que fue desestimada por el presidente de la Xunta y candidato a la reelección (PPdeG) Alberto Núñez Feijóo y ratificada por la Junta Electoral Central. El Tribunal Supremo dio este sábado espaldarazo a a decision de la Junta.

Otra de las incógnitas sobre la participación es la fecha elegida, ya que será la primera vez que los gallegos voten en verano, acostumbrados a hacerlo habitualmente en otoño, y con un fin de semana en el que los termómetros subirán de 30 grados y habrá una jornada de playa; unas playas que tienen limitado su aforo por el coronavirus.

Sondeos

En el caso del País Vasco, las encuestas dan al PNV como favorito para ganar de nuevo las elecciones, a las que están llamados 1.794.313 ciudadanos, y vaticinan incluso una mejora en los resultados de hace cuatro años, lo que supondría aumentar los actuales 28 escaños, de un total de 75 en la cámara vasca.

Pese a este resultado que apuntan los sondeos, los nacionalistas vascos estarían obligados a pactar, y es previsible que opten por reeditar el pacto con el PSE-EE, que también confía en mejorar sus 9 escaños.

En Galicia, el presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, espera conseguir su cuarta mayoría absoluta, que en Galicia se sitúa en el nivel de los 38 escaños, mientras que sus rivales confían en sumar una mayoría alternativa de izquierdas.