Sánchez atrae a 100 expertos de diferentes ideologías para la etapa post-Covid

El Gobierno ha creado un grupo de trabajo con 100 economistas con variadas sensibilidades ideológicas, para diseñar medidas que ayuden a la recuperación de la economía española, tras el duro impacto sufrido por la crisis del coronavirus. En este think tank está, entre otros, el exportavoz de Economía y exdiputado de Ciudadanos, Toni Roldan.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el economista ha explicado que, por el momento, solo se han intercambiado opiniones, y no se han "sentado a hacer papeles de fondo".

Este grupo de trabajo, como adelanta hoy El País está compuesto por cerca de un centenar de expertos economistas, sociólogos y científicos. El grupo, que no obedece a la línea ideológica del Gobierno de coalición, llevaría más de un mes reuniéndose para dibujar la España posterior a la crisis del covid-19.

Su trabajo es elaborar un documento que no está pensado para resolver lo inmediato, sino para diseñar la economía y la sociedad del futuro, y que vendría a llamarse "España 2050". Algunos de esos expertos llevan más de un mes reuniéndose de forma semanal, por videoconferencia, y están empezando a elaborar borradores con el diagnóstico de la situación después de intensas discusiones.

Entre los expertos más destacados, segun apunta El País, figuran Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia; Antonio Cabrales, catedrático de Economía del University College; Aida Caldera, economista de la OCDE; Olga Cantó, profesora de la Universidad de Alcalá; Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco; Rafael Domenech, director de análisis de BBVA Research; Florentino Felgeroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea; Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la educación de la Complutense y director del INAP; Lucas Gortázar, analista del Banco Mundial; José Antonio Herce, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid...



Un grupo transversal

El exdiputado de Ciudadanos, Toni Roldán ha valorado positivamente la iniciativa, que huye del "cortoplacismo y la batalla ideológica diaria" que a su juicio se libra en el Congreso de los Diputados. "En el mundo académico la gente que piensa distinto se entiende muy bien", ha aseverado, para después criticar el frentismo de la política.

"Me parece bien la iniciativa, la visión a largo de plazo de un país en el que no estamos acostumbrados. Es multidisciplinar y transversal e incluye a gente que piensa distinto", ha explicado el ex dirigente de la formación naranja, que ha dejado claro que este proyecto se encuentro todavía en un "estado embrionario".

Con la creación de este grupo, España sigue la misma política que han puesto en marcha países vecinos, como Italia y Francia. En Italia se ha creado un grupo dirigido por Vittorio Colao, ex consejero delegado de Vodafone. Francia ha fichado a 26 expertos, que lideran dos economistas de enorme prestigio: el execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional Olivier Blanchard y el Nobel Jean Tirole