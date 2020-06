AstraZeneca plantea a Gilead la mayor fusión farmacéutica de la historia

La empresa con sede en el Reino Unido AstraZeneca contactó a Gilead el mes pasado sobre una posible fusión, según fuentes que pidieron no ser identificadas porque los detalles son confidenciales. AstraZeneca no especificó los términos para ninguna transacción, dijeron las fuentes. Si bien Gilead ha discutido la idea con los asesores, no se han tomado decisiones sobre cómo proceder y las empresas no están en conversaciones formales, agregaron las mismas fuentes. La fusión de ambas farmacéuticas, valorada en más de 200.000 millones de euros, sería la mayor de la historia.

AstraZeneca, valorada en unos 140.000 millones de dólares (124.000 millones de euros), es el mayor fabricante de medicamentos del Reino Unido por capitalización de mercado y ha desarrollado tratamientos para enfermedades desde el cáncer hasta las enfermedades cardiovasculares. Gilead, con un valor de 96.000 millones de dólares (85.000 millones de euros) al cierre del viernes, es el creador de un medicamento que recibió la aprobación de EE UU para su uso con pacientes con coronavirus.

Actualmente, Gilead no está interesado en vender o fusionarse con otra gran compañía farmacéutica, sino que prefiere centrar su estrategia de acuerdo en asociaciones y adquisiciones más pequeñas, dijeron las fuentes.

No se pudo contactar a un representante de Gilead para que hiciera comentarios fuera del horario de oficina habitual. Un portavoz de AstraZeneca dijo que la compañía no hace comentarios sobre "rumores o especulaciones".

Tratamiento del coronavirus

El precio de las acciones de Gilead ha subido un 18% este año, ya que su medicamento antiviral para Covid-19, remdesivir, se abrió camino a través de ensayos clínicos. La acción aún está más de un tercio por debajo de sus máximos de 2015. La compañía con sede en Foster City, California, ha visto una disminución constante en las ventas de su tratamiento contra la hepatitis C y está tratando de revitalizar su línea de desarrollo de medicamentos.

Remdesivir, que tiene una autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU ha demostrado en algunos estudios iniciales que acorta las estadías en el hospital para personas con Covid-19. SVB Leerink pronosticó recientemente que las ventas del medicamento podrían alcanzar los 7.700 millones de dólares en 2022.

Gilead ha estado distribuyendo gratuitamente las primeras entregas del medicamento, lo que ha llevado a algunos inversores a cuestionarse cómo la compañía planea ganar dinero con él en el futuro. El director ejecutivo Daniel O’Day ha dicho que la compañía puede gastar 1.000 millones de dólares en el tratamiento solo este año.

AstraZeneca, dirigida por el CEO Pascal Soriot, está ayudando a fabricar una vacuna Covid desarrollada en la Universidad de Oxford. Estados Unidos ha prometido hasta 1.200 millones de dólares para apoyar los esfuerzos como parte de la Operación Warp Speed, un impulso para asegurar las vacunas para Estados Unidos. Se espera que entre en los ensayos clínicos de fase III en junio.

Caída de las fusiones

La pandemia global y los cierres resultantes han frenado el mercado de fusiones y adquisiciones. Los volúmenes globales de fusiones y adquisiciones disminuyeron aproximadamente un 45% este año, según datos compilados por Bloomberg, y los acuerdos anunciados se han desmoronado a un ritmo constante.

AstraZeneca no es ajena a las fusiones y adquisiciones políticamente sensibles a gran escala. En 2014 rechazó un acercamiento de 117.000 millones de dólares de Pfizer, un acuerdo que atrajo la atención de los legisladores estadounidenses, ya que habría permitido que Pfizer, con sede en Nueva York, redujera su factura de impuestos al trasladar su domicilio a Reino Unido.

Sus acciones han subido un 11% desde el comienzo del año, impulsadas por datos positivos de los ensayos de su exitoso medicamento para el cáncer de pulmón Tagrisso.