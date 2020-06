Dentix extenderá el ERTE al 50% de la plantilla tras el fin del estado de alarma

Dentix intenta volver a la nueva normalidad tras el cierre de sus clínicas por la pandemia y después de presentar preconcurso de acreedores a mediados de marzo. La cadena dental, propiedad de Ángel Lorenzo Muriel, hasta ayer había reabierto más de 60 centros de los 217 con los que cuenta en España y espera acabar la semana con más del 90% de las clínicas funcionando, según fuentes de la empresa.

Aún así, la actividad volverá a menor intensidad, por lo que la compañía prevé extender el actual ERTE a la mitad de la plantilla durante seis meses. En paralelo a su reactivación, negocia una solución financiera para salir del preconcurso.

Dentix ha ido reabriendo consultorios en los últimos días, pero con una actividad menor debido a los protocolos sanitarios. De momento, a partir de la semana que viene quedarán cerrados solo algunos dentro de centros comerciales.

En marzo, la empresa presentó –casi a la par que el preconcurso– un ERTE para casi la totalidad de sus 3.200 empleados en España por fuerza mayor debido al cierre obligado por la pandemia. Como consecuencia de la menor actividad que se espera para los próximos meses, solo se reincorporará alrededor del 50% de la plantilla y, para el resto de los empleados, la empresa prepara un ERTE por causas de producción para los próximos meses y desde que el Gobierno levante el estado de alarma (previsiblemente el 21 de junio).

La reapertura de las clínicas llevará a que los pacientes con tratamientos inacabados puedan volver a consulta. El pasado viernes, OCU aconsejaba a los posibles afectados que reclamaran en las clínicas, en las autoridades de consumo regionales y en las financieras que hubiesen costeado el tratamiento por el cierre del negocio de Dentix durante la pandemia y si no obtenían respuesta de la marca. Desde la empresa se explica que no existe ningún peligro de que los tratamientos no continúen y también detallan que extienden los plazos de las garantías de las prótesis y tratamientos que hayan tenido que suspenderse durante estas semanas de estado de alarma.

Actualmente, sus centros realizan un doble triaje telefónico para informarse sobre si un paciente ha podido estar en contacto con algún contagiado por el virus SARS-CoV-2 y para valorar la emergencia médica. La cadena dental está dando prioridad a las urgencias y a los pacientes de mayor edad.