Twitter etiqueta dos tuits de Donald Trump como 'potencialmente engañosos'

Es de suponer que uno debería de haber crecido y vivido en los EE.UU. para comprender cuál es la magnitud de la figura de su Presidente, aunque en el caso de Donald Trump, es evidente que ha provocado muestras radicalmente enfrentadas entre quienes le apoyan y quienes le rechazan. Sea como fuere, lo que es una novedad es que Twitter haya llevado su fact checking a dos mensajes del máximo mandatario del país.

Hasta ahora, todo lo que había escrito Donald Trump no había sido etiquetado desde la red social de ninguna manera. Simplemente escribía y el mundo temblaba sobre los temas más variados: China, Corea del Norte, la OMS, el coronavirus y, ahora, la polémica sobre los potenciales problemas a la hora de votar el próximo mesde noviembre en las Elecciones Presidenciales que decidirán si el de Nueva York revalida por otros cuatro años más su mandato.

"Potencialmente engañosos"

Veremos cuál es la reacción del propio Donald J. Trump en el momento que vea que dos de sus mensajes han sido catalogados por Twitter como de "potencialmente engañosos", pero conociéndole es seguro que no le hará la menor gracia. En ellos, afirma que "NO HAY FORMA (¡CERO!) De que las papeletas por correo sean poco menos que [...] fraudulentas. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas e incluso impresas ilegales las firmarán de manera fraudulenta. El gobernador de California está enviando papeletas a millones de personas, a cualquiera [...] que viva en el estado, sin importar quiénes sean o cómo llegaron allí, tendrán una. A continuación, los profesionales le dirán a todas estas personas, muchas de las cuales nunca antes habían pensado votar, cómo y por quién votar. ¿Esta será una elección rigurosa? ¡De ninguna manera!".

Si miramos en el enlace que la red social ha colocado debajo de cada uno de los mensajes, es posible ir a información relacionada con el tema del que trata Donald Trump y que, en teoría, debería servir para dar por concluida la polémica, invitando al usuario a comprobar qué parte de lo expresado por el Presidente es o no es así. También es cierto que cuando uno habla de probabilidades, futuribles y hechos que no han ocurrido, es complicado afirmar si algo es "engañoso" o no.

Mensajes

Desde Twitter, un portavoz ha declarado que los mensajes "contienen información potencialmente engañosa sobre los procesos de votación y han sido etiquetados para proporcionar un contexto adicional en torno a las papeletas por correo". Ese contexto al que se refiere está formado por noticias, mensajes y otros contenidos disponibles en la red que, en teoría, ofrecen datos objetivos de cuál es el trasfondo de la polémica.

Twitter quiere combatir las fake news y los bulos y por eso están decididos a cortar "la propagación de contenido potencialmente dañino y engañoso" relacionado con esta crisis de la Covid-19. Desde la oficina del candidato Trump, Brad Parscale, gerente de campaña, contestó a Twitter acusándola de "Asociarse con los medios de noticias falsas y sesgadas", y unas empresas de verificación que son "una cortina de humo que Twitter está utilizando para tratar de dar a sus posicionamientos políticos una falsa credibilidad". ¿Qué es verdad y qué es mentira?