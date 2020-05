Así es la acción de oro de Juan Roig en Mercadona

Evitar factores de riesgo no previstos

En las empresas fuertemente personalizadas cuya gestión depende de una persona o un grupo de personas muy determinadas y con un enorme liderazgo, no es extraño que, a pesar que el control del accionariado este en manos de un grupo familiar, se establezcan unos protocolos de sucesión a los únicos efectos de permitir, que ocurra lo que que ocurra, la estabilidad de la empresa no se vea comprometida. No hay pocos ejemplos de grandes empresas desestabilizadas por pugnas accionariales en la segunda o tercera generación famliar de accionistas. Esto es lo que el blindaje. con una acción de oro u otro esquema similar, pretende solucionar.

Amancio Ortega posee en Pontegadea una arquitectura parecida a la que impera en Inmo Alameda. El fundador de Zara definió en 2012 y posteriormente renovó en 2018 un blindaje para tener bajo su control y eventualmente, bajo el control de su familia, su gran portaaviones, Pontegadea.

Entonces los asesores de Ortega diseñaron una estructura por la cual un reducido paquete de acciones de Pontegadea, en concreto un 8,3%, tiene reservado un derecho reforzado de voto (40 por acción) con lo que se asegura en sus manos, un 53% de los derechos de voto en su holding inversor. Y de ahí cuelga tanto el control del activo inmobiliario como el de la mayoría de Inditex.