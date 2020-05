El Gobierno aprueba el estado de alarma hasta el 7 de junio

María Matos

Vamos a seguir insistiendo en este mensaje de prudencia. No podemos perderle respeto al virus. Debemos seguir dando los pasos de forma prudente para no echar por tierra lo conseguido. El Gobierno no va a eludir en ningún momento la responsabilidad que tiene. Respecto a los partidos de la oposición, la situación no puede permitirse hacer vetos que impiden cualquier acuerdo. Esta crisis demanda nuevas respuestas, nos pide nuevas aproximaciones.