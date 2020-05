El Gobierno permite ahora viajar en fase 1 a segundas residencias dentro de la provincia

El Gobierno ha cambiado de criterio en una misma mañana y permite ahora los desplazamientos a segundas residencias dentro de una misma provincia, isla o área sanitaria autorizada al pasar el lunes 11 a la fase 1 del plan de desescalada, que supone avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma.

En un encuentro informal organizado con medios de comunicación a primera hora de este sábado para explicar el contenido de la orden publicada en el BOE que regula las actividades permitidas en la fase 1, fuentes del Gobierno sostuvieron que las pernoctaciones en segundas residencias no estaban permitidos en la fase 1 del plan de desescalada, ni siquiera dentro de la misma provincia, isla o región sanitaria.

Justificaban esta decisión en un deseo de evitar la serie de actividades adicionales que implican estos movimientos, como las visitas al supermercado o comercios para llenar la nevera y poner a punto la vivienda. Según estas fuentes, para visitar las segundas residencias sería necesario esperar unas semanas más hasta alcanzar la fase 2.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en rueda de prensa horas después que sí era posible viajar a segundas residencias dentro de la misma provincia, generando confusión ante dos informaciones contradictorias emitidas desde el propio Ejecutivo. Fuentes de Moncloa han aclarado con posterioridad a Europa Press que el Ministerio de Sanidad ha vuelto a examinar la cuestión esta mañana y confirma la interpretación de que "sí es posible trasladarse a segundas residencias dentro de la misma provincia o zonas que pasen el lunes a la Fase 1, al igual que está permitido el desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos".

A primera hora de la mañana en cambio, el Gobierno argumentaba esta aparente paradoja de poder pernoctar en un hotel pero no en una segunda residencia dentro de la misma provincia en el hecho de que el plan de desescalada busca también ir recuperando poco a poco la actividad económica.

La orden que regula las actividades dentro de la fase 1 permite la reapertura de hoteles y establecimientos turísticos siempre y cuando mantengan cerradas sus zonas comunes. Desde el lunes 11 pasan a la fase 1 Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, Andalucía, salvo Granada y Málaga; Cuenca y Guadalajara, Baleares, Canarias, y algunas áreas sanitarias de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, pero no el grueso de estos territorios.

La orden publicada en el BOE regula también las excepciones en las que se permitirá traspasar el límite de la provincia, isla o unidad territorial de la que se trate "por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza".

También se permite la movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas, por ejemplo para reparar el coche. Y en el caso del País Vasco, se permite que sea el Ejecutivo autonómico el que regule la movilidad en sus "territorios históricos", la denominación que la normativa vasca utiliza para referirse a sus tres provincias.

Amigos y familiares

En la fase 1 se permite visitar a amigos y familiares bien en sus domicilios o en una terraza --que podrán abrir al 50 por ciento de su capacidad--, pero los grupos que se formen deberán limitarse a un máximo de 10 personas. Para estas visitas o reuniones no serán de aplicación las franjas horarias, que seguirán vigentes pero sólo para la práctica del deporte físico y los paseos con el fin de regularlos y evitar en la medida de lo posible la coincidencia entre diferentes grupos de edad.

Así, se podrá ir a consumir a una terraza o visitar a amigos y familiares a cualquier hora del día (en el caso del establecimiento, siempre que esté abierto). El máximo permitido en estos grupos se podrá superar sólo en el caso de que se trate de personas que viven juntas. La orden habilita a las Comunidades Autónomas a adaptar y mover las franjas horarias existentes en un margen máximo de dos horas para permitir a los niños (autorizados a pasear entre las 12.00 y las 19.00) o a las personas mayores, en su caso, que tienen reservada la franja entre las 10.00 horas y las 12.00 y las 19.00 y 20.00 horas hacerlo en otro momento del día que no apriete el calor.

Teletrabajo

En la fase 1 se sigue recomendado la extensión del teletrabajo y, si esto no fuera posible, dotar al trabajador del material de protección necesario en caso de exposición al público. También se pide a las empresas que elaboren planes para escalonar la entrada y salida de sus empleados. A partir del lunes 11 de mayo, los lugares que se encuentren en fase 1 podrán celebrar velatorios con un máximo de 10 asistentes en recintos cerrados, y de 15 en espacios al aire libre.

En las comitivas fúnebres se amplían los asistentes de 3 a 15 y se permite la apertura de lugares de culto con un tercio de su aforo, garantizando la distancia interpersonales y evitando el contacto entre personas u objetos y la distribución de folletos. También podrán abrir establecimientos y comercios de hasta 400 metros cuadrados, ya sin cita previa, si no están localizados dentro de centros comerciales, que permanecerán cerrados. Estarán obligados a establecer horarios preferentes para atender a las personas mayores y vulnerables en su franja horaria de paseos y a controlar el aforo.

Concesionarios e ITV

La fase 1 permite también abrir concesionarios, talleres dedicados a realizar la ITV, así como las tiendas de jardinerías y viveros, y las administraciones de lotería. Los ayuntamientos también podrán autorizar la apertura de mercadillos al aire libre al 25 por ciento de su capacidad habitual. Bibliotecas y museos reabren sus puertas, las primeras sólo para el préstamo de libros y sala en lectura, no para el estudio. En el caso de los museos se podrán visitar las colecciones y exposiciones temporales, con un tercio del aforo.

También será posible acudir a espectáculos culturales y de ocio, con la limitación asimismo de un tercio del aforo. Si se trata de un local cerrado, el público asistente no podrá superar las 30 personas, y al aire libre, las 200 personas, siempre sentadas para garantizar la distancia social. Permanecerán cerradas las tiendas o bar, en caso de tener, y no podrán repartir libretos o folletos. La fase 1 permite abrir los centros de alto rendimiento deportivo y autoriza el entrenamiento medio en ligas profesionales, con un máximo de 10 personas. Los medios de comunicación no podrán asistir a los entrenamientos de las ligas profesionales. En los gimnasios, se permite el entrenamiento individual, con cita previa, con un 30 por ciento del aforo. No podrán abrir las duchas ni vestuarios. La caza y pesca deportiva sigue suspendida.