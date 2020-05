El Gobierno pide la extensión del estado de alarma hasta el 24 de mayo

El Gobierno considera "imprescindible" seguir alargando el estado de alarma, decretado inicialmente el pasado 14 de marzo, a fin de disponer de todas las medidas de excepción que facilita durante el proceso de desescalada del plan de contención desplegado ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

A tal efecto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva petición de extensión del estado de alarma, en esta ocasión supondría llevarla desde el 10 de mayo hasta concluir la jornada del 24 de mayo, en la que supondría la cuarta prórroga de la medida, por primera vez dentro de la fase de desescalada. Por primera vez tras mes y medio, las dudas de la oposición mantienen en el aire la extensión de la medida.

“Es imprescindible mantener un instrumento que ha funcionado en esta etapa tan difícil”, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que todos los países del entorno afectados por la pandemia han mantenido vigentes mecanismos como el estado de alarma tanto de cara a la conención de la pandemia como en los planes de vuelta la normalidad.

El decreto del estado de alarma aprobado por el Consejo de Ministros, que se someterá al Congreso de los Diputados este miércoles, adapta el esquema ya vigente al plan de desescalada del Gobierno y "pone en valor" la colaboración de las comunidades autónomas en el proceso.

“Muchas de las medidas económicas que se han puesto en marcha van vinculadas al estado de alarma y en caso de que no siga en marcha decaerían”, ha advertido por su parte la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha apuntado como principales interesados en la permanencia de la medida de excepción a los sectores más afectados, como el turismo, la hostelería o la cultura, para la que se han aprobado hoy ayudas específicas.

Montero ha aseverado que los datos de paro conocidos hoy apuntan a una “estabilización en el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral” y ha subrayado que se pone “de manifiesto que los ERTES” han servido como mecanismo de protección ante el riesgo de que se hubiesen producido despidos masivos.

“Este Gobierno ha contado la práctica unanimidad de los grupos políticos par sacar adelante los decretos ley, y no me refiero solo a las prórrogas sucesivas del estado de alarma si no a las medidas económicas para prácticamente todos los sectores”, ha defendido la ministra portavoz, recordando que “todas esas iniciativas han tenido respaldo mucho más allá de las fuerzas que votaron la investidura” del presidente Pedro Sánchez.

“Al Ejecutivo le gustaría contar con una oposición, y sobre todo con el principal partido de la oposición, que permitiera que podamos seguir avanzando y que participe en la reconstrucción social y económica”, ha dicho Montero, que ha instado a poner “el interés general de los españoles por delante de cualquier otra cuestión”. Cuando esto ocurre en otros países, ha dicho, eso “despierta cierta envidia en el Gobierno de España”.

La prórroga, en el aire

Desde su aprobación unilateral a mediados de marzo hasta la fecha, sin embargo, el Ejecutivo ha ido perdiendo cada vez más respaldos parlamentarios -ineludibles para las prórrogas- lo que por primera vez pone en juego la posibilidad de que el estado de alarma se prorrogue.

El principal partido de la oposición, el PP, que viene denunciando que el Gobierno no le informa de sus decisiones, ha manifestado que no ve motivos para secundar la medida y se debate entre un voto en contra, como Vox, o una abstención. Por su parte, ERC, socio de investidura de Pedro Sánchez, se alinea con el resto de fuerzas catalanas, JxCAT o la CUP, para votar en contra. La clave de la votación serán el sentido del voto de PNV y Ciudadanos.

El Gobierno, que acaba de aprobar la concesión de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para asistir a las comunidades autónomas, está dispuesto a garantizar más cuotas de autogestión con las comunidades a fin de garantizar la permanencia del estado de alarma durante al menos otros 15 días.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha expuesto que sin esta medida no será posible restringir las libertades de movimiento de la población, claves para reducir el contagio y ordenar el camino hacia lo que se ha dado en llamar "la nueva normalidad".