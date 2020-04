El interés de Herrero por Duro Felguera no convence ni a la banca ni a la dirección de la empresa

Duro Felguera ha solicitado a la banca créditos con avales del ICO por 50 millones de euros, pero hasta la fecha no ha recibido las autorización precisas para su concesión. A ellos, se sumaría la petición desde 2018 de la renovación de avales que, según la empresa, no ha concedido la banca desde 2016. Fuentes de la compañía añaden que el Cesce aprobó en agosto una línea de liquidez por 80 millones de euros, que los bancos no han firmado aún. Aseguran que la banca es poco receptiva a sus necesidades, y eso pese a haber cambiado el plan estratégico que ahora volverán a modificar por la crisis sanitaria, a cambiar la dirección y el consejo, y a haber hecho en 2018 una ampliación de capital, como pedía la banca.