Spotify deja 'limpiar' playlist de canciones que ya no te gustan

Si escuchas música a diario y te encanta llegar a casa para sentarte y tener un rato de descanso con tu mejor álbum puesto a todo volumen en los altavoces inalámbricos, seguro que ha habido un momento en el que ese tema musical que tantas veces escuchabas, de repente, ha perdido toda su magia. Ya no te llena.

El problema es que Spotify, al menos hasta ahora, no daba la posibilidad de poder eliminar una canción para saltárnosla y pasar a la siguiente de forma automática. La única manera de hacerlo era a través de una playlist, pero no resulta muy operativo tener que estar creando estas listas simplemente porque no existe una función de ocultar.

Por fin podemos ocultar temas

Así que Spotify acaba de actualizar sus aplicaciones móviles para dejarnos hacer precisamente eso: ocultar una canción para que no se reproduzca cuando las escuchamos todas seguidas. De esta manera es mucho más fácil gestionar lo que escuchamos a diario adaptándolo a lo que nos pide el cuerpo en cada momento.

Spotify playlist y álbumes.

Así que por fin, esta nueva opción llega a las playlists para ocultar pistas que no nos apetece oír. Ahora bien, seguro que pensaréis que no tiene mucho sentido añadir esta función en las listas de reproducción, pero creednos que sí lo tiene. Y es que en ellas, aunque podemos poner o quitar nuevos temas según nos apetezca en cada momento, al borrarlas dejan de estar a la vista, mientras que ocultas siguen ahí pero sin posibilidad de reproducirse. Esto nos permite que, en un futuro, le podamos levantar el castigo y volver a escucharla, cosa que no ocurriría si la quitamos del todo y deja de estar dentro de nuestro radar.

La manera de decirle a Spotify que nos oculte un tema musical es pulsando en los tres puntos horizontales que aparecen a la derecha y seleccionar allí la opción 'ocultar'. A partir de ese momento, ya no la escucharéis más hasta que, como antes os decíamos, volváis a tener ganas de recordarla. Decir, por cierto, que está función ya se está propagando por todos los dispositivos y territorios aunque tardará algunas jornadas en estar disponible en todos los rincones del planeta.

Por cierto, esta posibilidad de ocultar canciones es exclusiva de los usuarios que tienen suscripciones de pago. Aquellos que no la tienen, tendrán que seguir disfrutando de Spotify con las limitaciones que ya son conocidas por todos de las cuentas completamente free.