Ya disponible la aplicación del Gobierno para autoevaluación del Covid-19

Dos de las ideas que más se afanan por transmitir los expertos es que de esta crisis solo se sale identificando a los potenciales portadores del virus y conociendo exactamente en qué lugares pueden producirse futuros focos de infección relevantes. Y en esas tareas, si existe una tecnología que puede echar una mano es la que llevamos todos los días en nuestros bolsillos con los teléfonos móviles.

Es por eso que las apps se han convertido en una herramienta decisiva para ayudar en el diagnóstico de potenciales enfermos de Covid-19, ayudando a las autoridades sanitarias a que el colapso sea menor. Y por fin tenemos entre nosotros la aplicación oficial del Gobierno que intenta facilitarnos todo el proceso de autoevaluación de la enfermedad.

Descongestión de servicios sanitarios

Hay que decir que esta aplicación no es de ámbito nacional ya que está destinada a todas aquellas comunidades autónomas en las que sus respectivos regionales no han podido lanzar una solución del estilo de las que ya tienen Madrid, Cataluña, Andalucía, etc. Esta app de Asistencia COVID-19 es exclusiva para ciudadanos de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y el Principado de Asturias.

Aplicación del Gobierno contra el coronavirus.

Como en los casos de las otras apps ya publicadas, los usuarios tendrán que dejar sus datos de nombre, apellidos, teléfono, DNI, dirección en la que viven y, también, ofrecer permisos de localización al dispositivo. Este es, seguramente, uno de los puntos más controvertidos ya que tanto desde el Gobierno, como desde las instituciones europeas, se ha hecho especial hincapié en recordar que todos los datos serán anónimos y que no se usarán para comprobar, por ejemplo, si estamos respetando la cuarentena o no.

Sea como fuere, es evidente que esa localización puede ayudar a fijar mejor los potenciales focos de contagio y actuar en consecuencia, tomando medidas mucho más concretas que las generales de aislar a todo un país. Sea como fuere, los datos que dejemos en estas aplicaciones del Gobierno, o de las comunidades autónomas, podrán ayudar mucho a solucionar el problema que se avecina de ver cómo podremos volver a las calles con total normalidad.

La aplicación, como en todas las ya desarrolladas, permite a cualquier ciudadano reportar los síntomas que tiene y recibir una primera evaluación, así como todo lo que debe hacer a partir de ese momento, lo que incluye teléfonos de emergencia, asistencia, etc. Podéis descargarla desde aquí tanto en su versión para iPhone como en Android, desde las respectivas tiendas digitales de Apple y Google.