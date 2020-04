Esta página web te dice si hay colas en el supermercado al que vas a comprar

Al principio de la crisis del coronavirus en España, cuando en la semana del 9 de marzo se decretó el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid, se inició una espiral de nerviosismo en muchos ciudadanos que decidieron ir a la compra colapsando los principales centros de sus ciudades. Un hecho que provocó una falsa sensación de desabastecimiento que, al mismo tiempo, provocó que la asistencia a esas tiendas fuera masiva y se produjeran colas.

Además, con la llegada de la cuarentena, las medidas que había que tomar para dejar distancia entre las personas y la limitación de aforo en los supermercados, aumentaron más todavía esos tiempos de espera para poder hacer la compra. De todos modos, aunque ahora reina la normalidad más absoluta, hay lugares en los que sería normal encontrarse algo de cola en la puerta. ¿Pero cuánto?

Una web para resolver el misterio

El caso es que una de las aplicaciones de compras que tenemos en iOS y Android (Tiendeo) se ha decidido a lanzar una segunda pata a su plataforma que es la encargada de decirnos si hay colas en la puerta de un supermercado o no, de tal manera que antes de salir de casa podremos ver si vamos a tardar más o menos en ir a por el pan o lo que toque.

Esta página web (de momento no está disponible dentro de las aplicaciones) la podéis visitar desde aquí y os va señalando cada centro del que tiene datos a través de una cartela a la que añaden una llamada con el tiempo de espera aproximado. Como podéis ver por las imágenes, a estas horas el tiempo para acceder a cualquiera de esos establecimientos es inferior a los 15 minutos, lo que quiere decir que se trata de una espera normal.

Aunque esta web está pensada para ir ofreciendo información de esos centros a los usuarios que quieran consultarlo, tenemos la opción de aportar nuestro granito de arena contribuyendo con información de aquellos establecimientos que no aparecen contemplados, o de los que no tienen referencias de tiempo. Así, solo tendréis que tocar en la parte gris y con muy poquitos clics en pantalla, señalar si estáis allí, si hay personas en la caja, si la cola tarda mucho, etc.

De esta forma, y con un concepto 100% colaborativo, la comunidad se va ayudando para que todos los que estamos en esta tesitura de pasar la cuarentena lo mejor posible, obtengamos la información más actualizada posible.