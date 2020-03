La OMS avisa de la alta mortalidad del Covid-19 y de la escasez de equipo médico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vuelto a advertir de la necesidad de contener la epidemia de coronavirus, una enfermedad con mayor mortalidad que la gripe y que amenaza con colapsar los sistemas sanitarios. El organismo ha avisado de la escasez de equipamiento para la protección ante el virus y del riesgo de especulación en los precios. Ha pedido a los gobiernos y a empresas que aumenten la producción en un 40% ante la propagación de la epidemia y el alza en el número de víctimas.

Para la OMS, el coronavirus es una emergencia sanitaria internacional, según ha decretado por unanimidad el comité de emergencias del organismo. Alrededor del 3,4% de los pacientes confirmados de COVID-19 han muerto, muy por encima de la tasa de mortalidad de la gripe estacional, inferior al 1%. Pese a todo, el virus aún puede ser contenido, aseguró en Ginebra el presidente del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus

"En resumen, COVID-19 se propaga menos eficientemente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa una enfermedad más grave que la gripe, no hay todavía ninguna vacuna o terapia, y puede ser contenida", resumió Ghebreyesus. La tasa de mortalidad es del 2% al 4%, en función de las características del país y de su sistema sanitario.

La OMS, en paralelo, no recomienda aplicar restricciones generalizadas a los viajes o al comercio, si bien numerosos países han decretado este tipo de medidas. El organismo ha alabado, por el contrario, las agresivas medidas adoptadas por China, que ha restringido los movimientos en las áreas afectadas, asegurando que estas medidas han prevenido una propagación aún mayor del virus.

La preocupación pasa ahora por la capacidad de los sistemas sanitarios de contener la epidemia. Los funcionarios han expresado preocupación por la situación en el país, que con 77 muertos registra la mayor mortalidad fuera de China. Se precisan aparatos de respiración mecánica para los casos más graves. Además, desde el brote de coronavirus, los precios de las mascarillas quirúrgicas han aumentado seis veces, los respiradores N95 se han triplicado su coste y las batas protectoras cuestan el doble, dijo la OMS. Se estima que los trabajadores de la salud necesitarán cada mes 89 millonesde máscaras, 76 millones de guantes y 1,6 millones de pares de gafas.