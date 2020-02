La escritura predictiva de Gmail llega a Google Docs, ¿cómo funciona?

Una de las cosas que, se supone, los algoritmos y las inteligencias artificiales van a ser capaces de hacer es anticiparse a todo lo que queramos hacer, decir o, como en este caso, escribir. Y no solo porque tengan de nosotros suficientes datos como para crear un patrón psicológico, sino porque la experiencia de todo lo que el resto del planeta hace podría servir para pronosticar con bastante acierto cuál será nuestro siguiente paso.

La escritura predictiva es una de esas fronteras que se han impuesto las tecnológicas que, en su afán por ahorrarnos unos segundos de tiempo a la hora de hacer cualquier tarea, tiran la casa por la ventana desarrollando sistemas que, según dicen, son capaces de adelantarse a nuestras decisiones. Ya ocurre en Gmail, donde contamos con esa smart compose, y pasa lo mismo con Google Docs donde se anunció la beta en el mes de noviembre del año pasado.

Ya no es exclusivo de GSuite

Esta función de escritura inteligente, o predictiva, llega por fin a los Documentos de Google de tal forma que, cuando la tengamos activa, podremos ver cómo la plataforma nos sugiere textos que podemos ir añadiendo simplemente con pulsar la tecla Tab (o deslizar el dedo en la función móvil). Como veis en el ejemplo de la imagen inferior, basta que escribamos "the f..." para que los de Mountain View crean que queremos decir "the future of the team".

Smart compose en Google Docs.

Es evidente que tendrá en cuenta todo lo que hemos escrito antes (no solo lo inmediato, sino el histórico completo), lo analizará y solo así podrá tirarse a la piscina ofreciendo una alternativa coherente con lo que se supone que vamos a transmitir. Esto, seguramente, os recordará a aquellos primeros sistemas predictivos de los smartphones en cuyos teclados iban apareciendo arriba palabras que podrían encajar con lo que estábamos redactando. No sabemos si fue una de tus herramienta preferidas, pero estarás de acuerdo en que cuando uno está en plena faena de juntar letras, se tarda más tiempo en ver lo que propone el software y decidir si aceptamos la sugerencia, que en seguir pulsando teclas hasta terminar lo que nos dicta la cabeza.

Sea como fuere, si eres un usuario que se acostumbró a esta función en Gmail, es una buena noticia que la tengas en el procesador de texto de los de Mountain View. Porque para cuestiones cortas, y de poco tiempo, seguro que te saca de un apuro cuando las palabras no terminan de salir. Eso sí, toca esperar un pelín porque desde Google avisan de que, aunque esta función ha abandonado la exclusividad del ecosistema GSuite, tardará algunos días en llegar a todos los rincones del planeta.