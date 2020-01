Tres funciones que deberían tener los Apple Watch Series 6 de 2020

Cuando los de Tim Cook presentaron sus nuevos Apple Watch Series 5 el año pasado, la mayoría de usuarios se quedaron con la sensación de que los de Cupertino se habían quedado a mitad de camino, lanzando al mercado un dispositivo continuista con lo justo para convencernos. Quitando esa pantalla siempre encendida, las demás funciones apenas variaban lo visto en los Series 4.

Así que entramos en 2020 con la esperanza de que los nuevos relojes inteligentes de Apple den un paso al frente por cambiar las cosas y añadir algunas funciones que le venimos pidiendo desde hace un par de años. Una de ellas, incluso, se rumoreó que se incluiría en los nuevos relojes que cambiaron su diseño en 2018.

Tres funciones imprescindibles

La primera de todas ellas es, sin duda, la tan anhelada suite de sueño. Que el Apple Watch sea capaz de trackear cómo dormimos y nos ofrezca todas las mañanas un informe del tiempo que hemos estado agitados, inmóviles soñando en lo más profundo de la noche o semidespiertos cuando ya llega la hora de levantarse.

Apple Watch y Airpods. Unsplash

Apple es de no lanzar las cosas si no están todo lo bien que ellos creen que deben estar, pero tras siete generaciones (recordad que el modelo original no tenía la coletilla de Series), contando la que llegará este año, es el momento de que el reloj sea capaz de decirnos si nuestro descanso diario es productivo para nuestra salud o no.

Además de esa función que consideramos esencial, a Apple hay que pedirle ya que incorpore nuevos sensores a los que ya tiene. Tras la llegada del ECG (electrocardiograma) en 2018, toca que se hagan realidad esas patentes que hemos visto a lo largo de los años sobre medidores de la glucosa en sangre o de tensión arterial. Facilitarían la vida de muchas personas que tendrían en el reloj inteligente una ayuda para llevar una vida más tranquila.

De esta manera, la suite de sueño, el medidor de glucosa en sangre y otro para la tensión arterial son los tres deseos que le pedimos a Apple de cara a los relojes de la Serie 6 que estrenará en septiembre de este año. ¿Y no pedimos un nuevo diseño? Lo cierto es que no: el actual, estrenado en 2018, sigue igual de atractivo que siempre y, además, Apple aguantó el primero tres años, desde 2015. Así que hasta 2021 nada de nada.