Unicaja repartirá 125 millones de dividendo en tres años sin incluir fusiones

Unicaja Banco en Madrid UNICAJA

Unicaja Banco quiere seguir en solitario antes que ceder posiciones en una ecuación de canje con Liberbank. El banco andaluz, de hecho, ha puesto en marcha un plan estratégico para los tres próximos ejercicios con el que pretende "ser más competitivo", y poder seguir en solitario, pese a la presión del mercado y de unos tipos de interés negativos que reducen cada vez más los márgenes de interés de todas las entidades financieras.

La hoja de ruta trazada para estos tres años es disparar el resultado al final del trienio por encima de los 230-240 millones, y entregar vía dividendo al menos 125 millones de euros, repartiendo parte del excedente que tiene de capital, al sumar un ratio CET1 fully loaded del 14%, pero el objetivo es mantenerlo en el 13%. El objetivo de rentabilidad es muy bajo, llegar a un mínimo del 6% en 2022, porcentaje que es reducido si se tiene en cuenta que el coste de capital se sitúa para la banca española con poco riesgo en el 7% en estos momentos.

En este plan 2020-2022 prevé ofrecer un crecimiento anual del beneficio del 10% y situar su pay out por encima del 50% en los próximos tres años, según ha explicado el banco en una rueda de prensa en la sede de la entidad en Madrid.

Además, la entidad, ha dado un vuelco a su estructura y, aunque no tiene en la mesa una posible fusión sí quiere llegar a acuerdos estratégicos en su gestora. Lo mismo ha hecho Banco Sabadell con Amundi.

Sus ejes estratégicos pivotarán sobre cinco actuaciones: crecimiento y diversificación del negocio con foco en el cliente y la rentabilidad; mejorar la eficiencia acelerando la digitalización; "gestión prudente y ágil de riesgos", potenciar el uso del dato, y adoptar nuevas formas de trabajo y evolución cultural.



La prioridad es "fortalecer la generación de ingresos recurrentes y mejorar la eficiencia para lograr una rentabilidad sostenible, manteniendo una holgada posición de solvencia", han explicado directivos de la entidad financiera, quienes también comentaron los resultados del banco obtenidos en 2019.



El grupo Unicaja Banco logró un beneficio neto de 172 millones de euros durante el pasado ejercicio, lo que representa un crecimiento interanual del 12,9% y que el banco atribuyó a la triple combinación de mayor negocio con clientes, mejor aportación del inmobiliario y reducción de

saneamientos.



Para la entidad, su resultado es "particularmente destacable" cuando provisionó 230 millones con cargo a la cuenta para "la mejora de la rentabilidad futura, en el marco del nuevo plan estratégico", según detalló la entidad.



El impacto de dicho esfuerzo fue compensado con el margen de explotación, que básicamente recoge los resultados del negocio con clientes menos los costes de administración, y plusvalías extraordinarias como las cosechadas por la venta de su participación en Ausol.

Los responsables ejecutivos de Unicaja explicaron que la entidad no analiza "en este momento fusión alguna" tras fracasar las conversaciones con Liberbank en mayor del pasado año, aunque continúa abierta a sopesar operaciones que generen valor para el accionista, con independencia

de que no lidere el grupo final o sea con entidades no cotizadas.



Tanto el consejero delegado de la entidad, Ángel Rodríguez de Gracia, como el director general de finanzas, Pablo González, insistieron en este mensaje en varias ocasiones durante la rueda de prensa.

"Puedo confirmar que no hay ningún contacto con ninguna entidad y no nos vemos presionando para realizar ninguna operación corporativa, pero, como hemos dicho y demostrado en el pasado, siempre analizaremos cualquier oportunidad que genere valor para el accionista", explicó el

responsable financiero, quien aseguró poco después que los reguladores solo realizan recomendaciones sobre ciertas operaciones o fusiones, pero la decisión es de los gestores de las entidades. "Una operación corporativa es responsabilidad del consejo de administración, no es del regulador", subrayó.

"No hemos tenido ninguna presión" del Banco de España, recalcó el directivo, para insistir en que la relación con el supervisor es "fluída".

Aunque no quisieron entrar en las razones por las que se rompieron las negociaciones con Liberbank (en junio de 2017 dejaron plantados a Santander en el último minuto y decidieron salir a bolsa), sí recalcaron "hicimos una oferta y fue rechazada. La pérdida de control no entra en el análisis que hacemos nosotros", al ser cuestionados sobre si esa pérdida de liderazgo fue lo que hizo naufragar la unión con Liberbank, sin querer entrar a valorar la oportunidad perdida.