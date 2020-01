La última locura japonesa: crear un robot gigante de 60 metros 'a lo Mazinger Z'

No, no hemos confundido a Mazinger Z con el famoso Gundam, y si nos hemos referido a él es porque nació cinco años antes (en 1974) que el legendario RX-78-2 y fue el que marcó el camino para los siguiente mechas que llegaron desde Japón. ¿O acaso no has soñado alguna vez con ver uno de estos robots gigantes en movimiento y en el mundo real?

La factoría Gundam de Yokohama.

Pues debes saber que estamos a punto de convertir ese sueño en realidad, porque Bandai Namco, la dueña de Gundam, ha decidido crear una réplica de 60 metros de altura, completamente funcional y que instalará en el puerto de Yokohama como si fuera un enorme reclamo para turistas y amantes de la creación de Yoshiyuki Tomino.

Desafíos de ingeniería gigantes

El trabajo que se han propuesto completar y que entrará en funcionamiento este mismo verano, contará con una serie de desafíos de ingeniería realmente complejos, porque no se trata solo de construir una estructura como la del Gundam para que los visitantes la vean y ya está, sino que quieren que sea funcional, pueda andar, mantener el equilibrio con esa altura y peso –cerca de 25 toneladas– y hacer algunas poses características del mecha.

Mano robótica del Gundam en fabricación.

Para que os hagáis una idea de sus dimensiones, la mano solamente tiene un tamaño de dos metros de altura y un peso cercano a los 200 kilos. Como podéis ver por la fotografía, cuenta con todo tipo de articulaciones y motores para que el robot sea capaz de moverla y llevar a cabo acciones complejas. Tanto es así que el Gundam instalará un sistema operativo de código abierto, llamado Robot Operating System (ROS), que se publicará online para que programadores y diseñadores puedan crear acciones y poses que más tarde podrían introducirse en el robot y ponerlas en marcha. Esos, al menos, son los planes.

Gundam es una de esas franquicias que vienen triunfando desde hace 41 años y que ha inspirado todo tipo de productos como animes, series de TV, películas, videojuegos y, sobre todo, mucho merchandising. Tanto es así que, solo en 2015, la compañía japonesa anunció que los ingresos por ventas de figuritas del RX-78-2 habían alcanzado los 500 millones de dólares, esto es, unos 454 en euros.

Esa factoría Gundam no se ceñirá solo a la réplica de 60 metros de altura sino que contará con otras áreas para que los más jóvenes, o los fans entrados en años del mecha, disfruten de su pasión. Se trata de un área de observación, un laboratorio de robótica, instalaciones educativas y, por supuesto, cafeterías y tiendas. ¿No dan ganas de ir a verlo?