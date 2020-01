CaixaBank y la plataforma Plug and Play se alían para apoyar a las fintech en España

CaixaBank y la plataforma internacional de 'start ups' Plug and Play impulsarán nuevos servicios para el sector bancario y asegurador a través de un programa de colaboración con 'fintech'.





Según detalló este lunes el banco, se trata del primer programa 'fintech' en España en el que participa la principal plataforma de innovación mundial. Con sede en Silicon Valley, Plug and Play es además la firma de 'venture capital' o capital riesgo más activo, con más de 220 inversiones anuales, y más de 400 socios a escala internacional.



El director general de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, indicó que el objetivo será potenciar la innovación en áreas "clave" para el sector financiero hoy, "como la experiencia de usuario o el impulso a nuevos modelos de negocio".



El acuerdo prevé la creación del 'Barcelona Engagement Program', donde un comité de especialistas vinculados al mismo identificará y seleccionará a empresas innovadoras en fases iniciales con proyectos de las áreas 'fintech' e 'insurtech'.



A dichas empresas las acompañarán después expertos para el desarrollo de una prueba de concepto y trabajarán conjuntamente con los equipos de CaixaBank Payments and Consumer, imaginBank y Plug and Play para resolver retos reales de negocio.



El programa nace abierto a impulsar proyectos internacionales y colaborar en el desarrollo de nuevos servicios y experiencia de usuario también de Caixabank, así como otras líneas de innovación abiertas por el banco con otros socios para detectar oportunidades y tendencias.



La plataforma Plug and Play ha trabajado desde su arranque en 2009, junto a 400 socios y y más de 25.000 'start ups', para diseñar el futuro de hasta 17 sectores diferentes, como el 'fintech', el 'mobility' o el 'retail'.