Singular Bank, un banco hecho para ti

Un nuevo banco acaba de aparecer en el mercado: Singular Bank. No es uno más. Como su propio nombre indica es diferente, particular…; es un banco para cada cliente, adaptado a su vida, sus expectativas y sus necesidades. “Tenemos claro que no hay dos clientes iguales. Y, por tanto, no deberíamos hablar en plural, sino en singular. Si cada uno es distinto, el banco también tiene que serlo”, explica su consejero delegado, Javier Marín Romano.

Singular Bank nació en 2019 tras la adquisición por parte del fondo de inversión Warburg Pincus del 100% del capital de Self Bank, presente en España como bróker desde 2000 y transformado en banco en 2009, a Boursorama, de Société Générale. Warburg Pincus es un grupo inversor líder a nivel mundial con presencia en más de 40 países y con una gestión de más de 62.000 millones de dólares en activos. Sus directivos suman más de 100 años de experiencia profesional en banca comercial, corporativa y privada.

Tras completarse la operación, el equipo dirigido por Javier Marín ha estado trabajando para configurar una entidad que combinase la oferta que ya se estaba prestando desde Self Bank (con soluciones bancarias para el día a día y productos de ahorro e inversión), con servicios adicionales de asesoramiento patrimonial y gestión discrecional de carteras y financiación.

Singular Bank es, así, el resultado de esta combinación, una entidad con diferentes tipos de productos y con una oferta independiente, transparente y sin conflictos de interés. “El cliente es nuestro eje y sobre él gira nuestra cultura de servicio, nuestro equipo de expertos y nuestra profesionalidad”, puntualiza Javier Marín.

Javier Marín, consejero delegado de Singular Bank.

El respaldo de la tecnología y la seguridad

Singular Bank utiliza la tecnología más puntera para agilizar y facilitar las relaciones con el cliente. La eliminación de la burocracia, la agilización de los procesos y la optimización de los tiempos mejoran la experiencia y permiten encontrar soluciones personales. “La tecnología es para nosotros la palanca para reducir trámites administrativos y ahorrar tiempo; tiempo que dedicamos a lo que de verdad importa: el cliente”, explican en la entidad.

La plataforma digital permite la conexión los 365 días del año las 24 horas del día a través de la web o la aplicación móvil. Este servicio complementa la atención del cliente personal que se facilita desde el equipo de banqueros y desde el contact center.

La prestación online cuenta con todas las garantías de uso. Singular Bank utiliza altos niveles de seguridad en sus procesos para proteger el patrimonio de los clientes, su información, sus operaciones o sus datos. Por ejemplo, hace uso de doble medida de identificación; ofrece encendido y apagado de tarjetas de débito y crédito y alerta sobre operaciones de salida de dinero.

Por otro lado, Singular Bank se encuentra inscrita en el registro de entidades del Banco de España y está supervisada por el Banco Central Europeo, el Banco de España,la CNMV y Dirección General de Seguros (DGS).