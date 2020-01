Desactiva la desinstalación automática de apps no utilizadas en tu iPhone y iPad

Hubo un tiempo en el que Apple vendía smartphones y tablets que apenas contaban con 8 ó 16 gigas de almacenamiento interno, que restado al espacio que ocupaba el sistema operativo, dejaba el terminal temblando de espacio libre. Así que se tuvieron que inventar herramientas para permitirnos llevar encima más de lo que podíamos.

Y uno de esos inventos fue la desinstalación automática de apps no utilizadas dentro de iOS, de tal forma que cuando una aplicación se borraba, aparecía justo a su lado un pequeño icono de una nube que señalaba que, al pulsar en ella, tendría que volver a descargarse –manteniendo todos sus datos como si nunca hubiera desaparecido del terminal.

El gran problema de esta opción es que nosotros no elegíamos en ningún momento qué aplicación priorizar a la hora de eliminarla de forma automática del iPhone o iPad, y era el propio sistema operativo el que se encargaba de hacerlo. ¿El criterio? Una cuestión de uso: en teoría se eliminan en función del espacio que ocupan y del tiempo que llevamos sin utilizarlas.

Cómo acabar con esta desinstalación

El otro gran problema que provoca una función como esta es que aunque no utilicemos mucho una aplicación, basta que necesitemos hacerlo para que nos encontremos con el iconito de la nube y que tengamos que esperar unos segundos (o minutos) hasta bajarla por completo, por lo que pierde todo el sentido esa inmediatez de necesitar algo y resolverlo.

Desinstalación de apps en iOS.

Así que vamos a desactivar esa opción, que anteriormente podía encontrarse también dentro de Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone pero que, en las últimas releases (de iOS 12 y 13) desapareció para quedarse en un solo lugar. ¿A dónde? Pues a la ID de Apple y a las opciones vinculadas a la iTunes Store y la App Store.

Es hasta allí donde tendréis que ir, siguiente esta ruta de Ajustes > ID de Apple > iTunes y App Store para encontrar, abajo del todo, esa función que han dado en llamar 'Desinstalar apps no utilizadas'. Por defecto la tendréis activa, aunque si en vuestro caso tenéis terminales de 128 gigas o más, es más que aconsejable quitarla e ir, de vez en cuando, haciendo una limpia de lo que no usáis.

En caso de tener menos, calibrad hasta qué punto os interesa tenerla activada. Si no miráis mucho el espacio que os queda y no os apetece gestionarlo, dejadlo como está. Si no, haced lo que os hemos dicho y no tendréis ningún sobresalto.