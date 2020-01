Cuatrecasas presenta su nueva oficina en Perú y fija Chile como próximo objetivo

La nueva oficina de Cuatrecasas en Lima (Perú) comenzó su andadura hace ya unos meses, pero no ha sido hasta la semana pasada cuando sus seis socios han viajado hasta España para presentarla oficialmente al resto del despacho y a los clientes (o potenciales clientes) con intereses en el país. La apertura de esta sede se engloba dentro de la estrategia del bufete en Latinoamérica, en donde ya cuenta, además, con oficinas propias en México, Colombia y Brasil. Pero, en no demasiado tiempo, no serán las únicas: la firma confiesa que ya tiene su mirada puesta en Chile.

"El objetivo en Perú es competir con los principales bufetes locales", relata Carlos Lasarte, uno de los dos socios españoles de la sucursal en Lima. El otro es José Moya. Su función, como describe Lasarte, es la de integrar la sede en el conjunto de la organización y transmitir a los abogados locales el know how de la firma. "Pero el liderazgo de la oficina debe recaer en los socios peruanos", reflexiona.

El conocimiento de la jurisdicción y los clientes locales los aportan los otros cuatro socios, Óscar Trelles, Aldo Reggiardo, Domingo Rivarola y Juan Pablo Porto, todos ellos abogados peruanos. Completan la estructura otros 15 letrados y 5 profesionales de apoyo. "Queremos mantener un crecimiento ordenado y sostenido. La meta es que, en tres años, contemos un equipo de unos 30 o 35 abogados", comenta Lasarte.

Por áreas, Cuatrecasas ofrece ya en Lima asesoramiento en mercantil, tributario, financiero, laboral, regulatorio y procesal y arbitraje.

Estabilidad

A pesar de que 2019 no ha sido para Perú un ejercicio tan positivo como se esperaba (ha crecido un 2,5%, lejos del 4% que se pro­nosticaba a comienzos de año), Trelles y Reggiardo subrayan la estabilidad social y económica como uno de los grandes atractivos para los inversores extranjeros. Además, como incide Trelles, "no se prevén grandes cambios en el modelo en los próximos cinco años".

Los letrados son optimistas y auguran que, en 2020, el PIB se incrementará en el entorno del 3,5%, con buenas oportunidades en el sector de la construcción y las infraestructuras.

España es el primer inversor extranjero en Perú (un 18% del total en 2018). Y es que su economía ha sabido atraer no solo a las grandes empresas nacionales. Reggiardo apunta un dato. "En la Cámara de Comercio peruano-española hay inscritas más de 600 compañías. Es decir, no solo están las grandes, como Iberdrola, Ferrovial o BBVA, sino también muchas medianas".

No obstante, Cuatrecasas no solo aspira a ser el despacho de referencia de las empresas españolas en el país, sino que pretende convertirse en el asesor legal de las firmas locales y regionales. "Perú cuenta con importantes grupos empresariales que están empezando a salir al exterior", relata Trelles, quien desvela que, en sus primeros meses de andadura, la oficina ya ha asesorado en una gran operación en Colombia a través de Canadá.

Ganarse la confianza de las compañías y los actores locales, no obstante, es la tarea más compleja a la que se enfrenta la nueva sede del despacho. El mercado legal peruano (que, tal y como describe Reggiardo, es "maduro y sofisticado") cuenta con una decena de compañías locales consolidadas, así como con otras marcas españolas, como Garrigues, Uría Menéndez, Ontier o Gaona, que llevan años operando en el país. "El reto es grande, pero, si hacemos las cosas bien, hay espacio para todos", sostiene Aldo Reggiardo.

Alianza del Pacífico

Lima es una plaza muy relevante y, además, es un enclave estratégico en la región. Tras México, Colombia y Perú, a Cuatrecasas solo le faltaría aterrizar en Chile para completar su presencia en los países que conforman la Alianza del Pacífico. ¿Será la próxima apertura? "Seguramente", desvela Lasarte; "muchas empresas desembarcan en un país, instalan en él su centro de decisiones y, desde ahí, miran a toda la región. Queremos que nos perciban como una única oficina capaz de dar un servicio de alta calidad en distintas jurisdicciones".

Desde Cuatrecasas resaltan, a este respecto, cómo la Latin American Corporate Counsel Association (Lacca) les posicionó, en 2019, como el tercer despacho de abogados con mayor peso en la región.

Otros bufetes españoles presentes en Lima Garrigues. El bufete que preside Fernando Vives también se encuentra presente en Perú con una oficina propia. Según informa el despacho, la sede en Lima está compuesta por un “sólido equipo de abogados peruanos” que ofrecen asesoramiento tanto a clientes locales como a inversores que quieran entrar y desarrollar su actividad en el país. Uría Menéndez. El despacho está presente en el país a través de su alianza PPU, gracias a la incorporación a esta firma de los bufetes peruanos Estudio Ferrero Abogados y Delmar Ugarte. La web de Uría Menéndez subraya que en Perú cuentan con “un equipo multidisciplinar de más de 100 abogados”. Ontier. “Si el cliente gana, nosotros ganamos”. Esa es la filosofía de Ontier Perú, según expone el propio bufete. La marca nació en enero de 2014, fruto de la incorporación del Estudio Vicente Ugarte del Pino a la firma internacional, pero con origen español. El despacho peruano había sido fundado en 1910, una historia centenaria de la que presume la organización. Gaona. El bufete de origen malagueño abrió su oficina en Lima en 2013. Como explicaron tras tomar la decisión, su intención era acompañar a los clientes que veían oportunidades de negocio e inversión en Perú. En 2018, la organización comunicó su alianza con la firma local Estudio Otáola & Priale Abogados.

