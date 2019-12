No actualices Chrome para Android o perderás datos de otras aplicaciones

Hay actualizaciones que no salen como se esperaban, y menos cuando se tocan algunos de los elementos más importantes, lo que pone patas arriba el sistema, ya que no solo afecta a la propia instalación, sino a otras apps que tenemos en el terminal. En este caso Android.

Y es que Google ha tenido que detener por completo la actualización a la versión 79 del navegador tras detectarse que provoca más problemas que beneficios. Y no tanto al propio Chrome como a otras aplicaciones que dejan de funcionar o, directamente, borran todos los datos que tenemos guardados en ellas.

De momento no actualices

Eso es lo que han detectado algunos usuarios que han instalado la versión 79 de Chrome en sus dispositivos Android, que al mismo tiempo que la actualizan, dejan de funcionar otras aplicaciones que pierden todos los datos que tenemos almacenados en ellas. Esto, en ciertos casos, podría ser un problema grave aunque desde Google parece que ya están buscando una solución de urgencia.

El origen del problema parte de que Chrome en Android no sirve solo para navegar por las páginas que nosotros queramos, sino que se utiliza como motor web para todas aquellas aplicaciones WebView que instalamos en nuestro móvil y cuyos contenidos son los mismos que podríamos leer a través del browser. Es una forma de ahorrar costes porque en vez de tener que desarrollar su propia tecnología, usan la de Google.

Google Chrome para Android.

Pero claro, si Chrome se actualiza y modifica la forma en la que se almacenan los datos localStorage y WebSQL, entonces el lío puede ser muy gordo, porque las viejas aplicaciones compatibles con la v78 del navegador de Google se van a buscar esa información a otro sitio distinto a donde la almacena la 79. ¿Resultado? Todos esos datos locales aparecen como borrados, como si hubieran desaparecido, cuando en realidad no lo están.

El problema es que (por poner un ejemplo gráfico) esos datos de las aplicaciones están guardados en el cajón de la cocina, pero la versión 79 de Chrome los va a buscar a la cómoda del salón, por lo que no están y no se puede acceder a ellos por lo que el resultado que obtenemos es que "son inaccesibles". Disculpad el símil un pelín simplón, pero es bastante gráfico de lo que Google ha tocado y el problema que ha provocado a algunas apps que, como Twitter Lite, aparece como si no tuvieran datos almacenados de sesiones anteriores.

Como os decimos, Google tendrá que corregirlo de alguna manera, bien cambiando esa estructura o bien pidiendo a los desarrolladores que modifiquen el lugar donde almacenan los datos sus apps y transfiriendo correctamente los anteriores. Sea como fuere, lo mejor que puedes hacer es NO actualizar... de momento.