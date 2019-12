El plan de pensiones de la OCU destaca en rentabilidad y coste

OCU llegó a un acuerdo con Caser para la creación y administración del Plan de Pensiones Asociado y ésta, a su vez, delegó la gestión en Metagestión, firma encargada del fondo Metavalor Global, que sigue la estrategia de los expertos de OCU Inversiones. La rentabilidad media esperada a largo plazo para el plan de pensiones se estima próxima a la del fondo, que ronda el 6% anual, muy por encima a la de otros productos del mercado.

No obstante, el inversor siempre debe tener en cuenta que rentabilidades o ganancias pasadas no garantizan que se repitan en el futuro. El comportamiento o evolución de un plan de pensiones es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir, pero no debe ser el único.

Debe primar, sobre todo, el perfil de riesgo del inversor. El Plan de Pensiones Asociado de la OCU sigue los consejos de los expertos de la organización, al igual que el fondo de Metavalor Global, y las inversiones se distribuyen de forma similar a la cartera modelo para un perfil equilibrado o medio.

Para contratarlo es imprescindible ser socio de OCU (solo se oferta a los miembros de la organización) y las suscripciones o aportaciones superiores a los 6.000 euros tienen una bonificación adicional. También es posible realizar un traspaso desde otro plan.

Para formalizarlo basta son llamar por teléfono a Caser (910 551 678) que requerirá al cliente una serie de datos personales.

Todos los contratos responden a las exigencias de OCU para garantizar que se respetan los derechos e intereses de los usuarios.

No pierdas esta oportunidad, hazte socio ahora de OCU inversiones y benefíciate del Plan de Pensiones Asociado de OCU.