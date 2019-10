HBO Max llegará en 2020 cargada de éxitos

Las plataformas de streaming están viviendo un continuo enfrentamiento dada la alta competencia, HBO una de las plataformas líderes en nuestro país junto a Netflix ya está trabajando en dar un importante paso al frente con la llegada de HBO Max, la que será la nueva plataforma que cuente con todo el contenido de WarnerMedia, una de las productoras más importantes del panorama.

La llegada de las plataformas Disney+ y Apple TV+ provoca que el resto tenga que evolucionar si no quieren verse directamente afectadas por estas dos grandes compañías que vienen a llevarse una importante parte del pastel.

Fecha de llegada para HBO Max y su completa oferta

Se ha hecho oficial que el próximo 20 de mayo de 2020, desembarcará oficialmente HBO Max, una plataforma que será alternativa a la actual HBO, aunque con contenidos exclusivos que pueden hacer que la mayoría de usuarios de el salto. En nuestro país no conocemos aún si llegará este mismo día o sin embargo tendremos que esperar más, como ocurre con Disney+ la cual retrasó su llegada a España, tras Estados Unidos como primer lugar donde ofertarse.

HBO Max presenta una oferta completa donde el Anime tiene su aparición, contando además con contenido de DC y varias películas de Warner. Entre otras podemos encontrar todos los capítulos de la conocida serie South Park que conquistó a toda una generación. Entre otras destacan Barrio Sésamo, Friends que pasará de estar presente en el catálogo de Netflix a HBO Max tras una compra de más de 400 millones de dólares o The Big Bang Theory las cuales podremos consumir de principio a fin en el nuevo HBO Max.

Entre la oferta se encontrará House of the Dragon, el spin off de la prestigiosa serie Juego de Tronos, que se centrará en la historia de la Casa Targaryen, un cambio de rumbo para seguir con una serie que ha cosechado multitud de premios y admiración entre los usuarios. Además nos encontraremos con otras producciones en desarrollo, como es el caso de la actriz Ellen DeGeneres que ya trabaja en cuatro nuevos programas para la futura plataforma HBO Max, donde se incluyen una serie de animación y otra más relacionada con los documentales.

¿Qué ocurre con los actuales clientes de HBO?

Los clientes de HBO actuales podrán dar el salto de forma automática a la nueva HBO Max en el momento en el que esta llega a nuestra país, como hemos dicho, aún sin fecha de llegada a España. El precio sin embargo será diferente, una oferta más amplia necesita de mayor coste y por lo tanto una inversión que deben cubrir, el precio por lo tanto será de 14.99 dólares mensualmente, un precio por encima de sus competidores más cercanos. Aunque tendremos que esperar si con su llegada a España, los precio se vuelven más competitivos.