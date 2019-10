La startup Mr Jeff se lanza al negocio de ‘fitness’ y belleza

La startup española Mr Jeff, creada en 2015 como un servicio de lavandería y tinterería a domicilio, evoluciona su negocio. La compañía valenciana, fundada por Eloi Gómez, Adrián Lorenzo y Rubén Muñoz, y que suma ya 500 empleados y cuenta con 1.780 puntos físicos en 32 países, ha integrado en su plataforma nuevos verticales, un servicio de fitness y otro de peluquería y belleza.

La compañía, que cambia de nombre a simplemente Jeff, ha comprado para ello la startup Entrenarme, que le permitirá ofrecer actividades deportivas para grupos reducidos en sus centros propios y contratar los servicios de una amplia red de entrenadores personales de multitud de disciplinas deportivas. Para desarrollar el vertical de belleza, también ha cerrado un acuerdo de colaboración con la cadena de peluquerías Oh my Cut!.

“Desde Jeff queremos empoderar a los pequeños comercios y negocios de toda la vida, que buscaban dar servicios de bienestar a sus clientes, pero que la digitalización del mercado les estaba relegando al olvido y a perder competitividad”, dice el cofundador y CEO, Eloi Gómez. Este defiende que Jeff les da la oportunidad de integrarse en una red de franquicias de la que “se beneficiarán de todo el poder digital, pero sin perder la actividad y el trato personal que les hace únicos”.

Cada vertical estará incluido en Jeff, pero tendrá una marca y entidad propia. El de lavandería y tintorería continuará llamándose Mr Jeff; el de fitness, Fit Jeff, y el de belleza y peluquería, del que se comenzarán a abrir franquicias próximamente en España, se denominará Beauty Jeff.

La compañía no ofrece datos sobre el precio de la adquisición de Entrenarme, empresa fundada por Diego Moyá y Sebastien Borreani. Tampoco detalla cómo van sus cifras de negocio. Sí explica que Jeff ha captado hasta la fecha más de 15 millones de dólares de financiación desde su fundación. La última ronda de 12 millones de dólares a principios de 2019. Respecto a futuras rondas, Gómez asegura que “ahora mismo la compañía es sostenible y la rondas en nuestro caso son más una cuestión de crecer más rápido que de necesidad o de supervivencia. Así, que si creemos que es lo mejor para la compañía buscaremos más financiación. Ahora mismo nuestro objetivo es dotar a la empresa de la estructura necesaria para seguir creciendo, abriendo países y verticales y sobre todo, estar centrados en dar la máxima calidad posible a nuestros clientes”.

Entre sus accionistas cuentan con el fondo All Iron Ventures y los business angels Albert Armengol, Jeroen Merchiers, Kim Jung, CEO de NX Corp o Álvaro Gómez-Trenor, vicepresidente de CocaCola Iberian Partners. “Pero el control en la toma de decisiones de la compañía sigue siendo de los fundadores, lo que nos permite crecer en la dirección que deseamos con inversores que confían y nos ayudan en esta dirección”, señala.

Gómez aclara que tras la alianza alcanzada con Oh my Cut! no hay ningún intercambio accionarial. “Se trata de un acuerdo de colaboración en el que ambos ponemos a disposición del otro el know-how, para poder crecer y ser mejores. Oh My Cut es un referente en franquicias de belleza en España y Jeff tiene la capacidad y la tecnología para internacionalizar y crecer de manera más rápida”, dice. Según el cofundador de Jeff, en España es el único sitio donde se comercializarán los centros como BeautyJeff by OhMyCut, pero los centros de OhMyCut ya existentes seguirán como hasta ahora. “En el resto de países serán simplemente centros BeautyJeff”.

Este miércoles se inaugurará el primer punto de BeautyJeff en Argentina, “y ya se irán abriendo paulatinamente en todos los países”, continúa Gómez. Respecto a FitJeff, el directivo señala que los servicios y actividades serán ofrecidos en lugares llamados “oasis”, que comenzarán a abrirse también bajo un modelo de franquicias. “Ya están vendidos los primeros puntos por lo que en lo que se tarde la parte burocrática y de adecuación de los locales se empezarán a abrir al mismo ritmo”, señala.