Casi 20 años después, abre el segundo mayor centro comercial de EE UU

Casi 20 años después de que los promotores comenzaran a jactarse del complejo de tiendas y entretenimiento de primera clase que iba a situarse a poco más de 10 kilómetros al oeste de Manhattan, partes del mega centro comercial American Dream han abierto este viernes en Meadowlands, Nueva Jersey. Pero la parte comercial aún no está lista. Ni tampoco los restaurantes. Nada sobre este complejo, ni el diseño, ni la financiación, ni siquiera la apertura, ha salido de acuerdo con el plan.

Por ahora, American Dream está atrayendo multitudes a su parque de atracciones Nickelodeon Universe y una pista de patinaje sobre hielo construida según los estándares de la Liga Nacional de Hockey. Para finales de año, dice el propietario canadiense del centro comercial, Triple Five Group, abrirá el parque acuático cubierto DreamWorks, así como un parque cubierto de esquí y snowboard, considerado el primero del continente.

El centro comercial cuenta con una pista de patinaje sobre hielo.

El resto no estará listo hasta el año que viene. Saks Fifth Avenue, Tiffany & Co y Hermes se encuentran entre los inquilinos previstos, y se están trabajando en más de 100 opciones de restaurantes. Incluido un hall de comidas kosher, como no hay otro en ningún otro lugar en los Estados Unidos o Canadá, según Triple Five.

En total, alrededor de 4.500 millones de euros se han destinado a la tortuosa construcción. Dos promotores anteriores se retiraron del proyecto. Parte del techo se derrumbó en una ocasión bajo la nieve y el hielo. Mientras el proyecto fracasaba, los equipos de construcción fueron reemplazados por guardias de seguridad. En los días más fríos, algunos se reunían en una zona de estacionamiento vacía, manteniéndose calientes alrededor de barriles que quemaban restos de construcción de madera.

El parque acuático del centro comercial abrirá el 27 de noviembre.

Y todavía quedan retos difíciles por delante. Barneys New York, una de las firmas de moda que había firmado con American Dream, está cerrando muchas de sus tiendas en medio de un proceso de bancarrota. Lord & Taylor, otro supuesto inquilino, cerró su tienda insignia de Manhattan en enero y su nuevo propietario está cerrando otros locales.

Se han planificado cierres en todo el país para algunos establecimientos de firmas típicas de centros comerciales, entre ellos Gap, Banana Republic, Victoria’s Secret, Ann Taylor, J. Crew, Abercrombie & Fitch y Forever 21.

Los visitantes de American Dream incluso pueden tener dificultades para llegar allí, abriéndose paso por algunas de las autopistas con más tráfico de Estados Unidos. Triple Five dice que eventualmente esperan alrededor de 40 millones de visitantes al año. Eso es casi el doble de la asistencia de 2018 al Magic Kingdom de Disney World en Florida, según el Informe de Asistencia de Atracciones Globales, y alrededor de dos tercios de los turistas de la ciudad de Nueva York en 2018, según datos de NYC & Co.