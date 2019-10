Las cotizadas españolas pierden peso en Europa por el castigo bursátil a la banca

El Stoxx 50 se compone de las 50 principales compañías por capitalización bursátil en Europa incluido Reino Unido y Suiza, aunque también tiene en cuenta otros criterios, de ahí que no se incluya a Inditex. Se trata de un índice de referencia para el intercambio de ETFs y en él deben estar representados los principales sectores empresariales.

La proporción de cotizas británicas alcanza el 32% en el índice. Desde IG explican que cuando llegue el Brexit, Deutsche Boerse y Six Group, que son quienes diseñan el índice, tendrán que decidir si mantienen o no las compañías inglesas dentro del mismo, ya que al ser un índice compuesto exclusivamente por compañías europeas teóricamente deberían ser excluidas. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas que se engloban dentro de este índice son negocios globales, con ingresos en dólares y una geografía muy diversificada.