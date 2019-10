WhatsApp te dejará enviar mensajes con opción de autodestrucción

WhatsApp no parece que vaya a permitirnos nunca cambiar lo que escribimos en sus chats, algo que en el mundo digital que nos ha tocado vivir parece un anacronismo, porque es como volver a los tiempos de la imprenta, donde aquellos errores que aparecían escritos negro sobre blanco quedaban ahí para la eternidad.

Imaginamos que tiene que ver con evitar problemas en las conversaciones del tipo "yo te dije y tú me dijiste", pero bueno, ahora al menos asoma por el horizonte otra posibilidad, que ya tienen aplicaciones como Telegram ,y que bajo ciertas circunstancias puede sernos de utilidad: se trata de los mensajes a los que les asignamos un tiempo de vigencia y que pasado ese lapso de minutos, desaparecen del chat.

En pruebas en la versión Beta

De momento esta opción de enviar mensajes con fecha de caducidad no está disponible en la versión release de WhatsApp pero es de imaginar que en los próximos tiempos sí lo estará. De momento, solo los que pertenecen al programa de prueba de la versión Beta la han podido ver (que no utilizar) en los menús y opciones de la app.

Beta de WhatsApp con mensajes que se autodestruyen. @WABetaInfo

Como podéis ver dentro de las capturas de pantalla, la posibilidad de enviar mensajes que puedan desaparecer está presente dentro de la información de cada chat o grupo. Imaginamos que esta autodestrucción se mantendrá permanentemente mientras tengamos un valor distinto al que aparece por defecto que es "off" (desconectado). Así que cuidado.

Beta de WhatsApp con mensajes que se autodestruyen. @WABetaInfo

Eso sí, por lo que hemos visto, las opciones de tiempo que se ofrecen son ciertamente extrañas, porque no hablamos de periodos de tiempo que mantengan un patrón de algún tipo, sino que se limita a dos opciones diametralmente opuestas: 5 segundos o una hora. No entendemos demasiado bien por qué se han escogido esos dos rangos de tiempo cuando lo normal es que, o bien seamos nosotros los que decidamos esa cantidad de minutos o segundos, o que sea WhatsApp la que ofrezca un abanico más sensato.

De todas formas, y como ya hemos dicho, esta función no está todavía operativa, ni siquiera en la Beta, por lo que al tratarse de una opción en fase de desarrollo tal vez no hayan reparado en ponerla como quedará al final del todo. Y es que si hablamos de que todavía no está disponible para utilizarla en la fase Beta, significa que todavía le queda mucho camino que recorrer hasta llegar a nuestros smartphones de forma oficial.